Везде пишут, что рекламу в Telegram запретили! Что это значит? И к чему приведет?

С какого момента все это действует?

Михаил Хохолков: Норма в части запрета рекламы на заблокированных ресурсах действует с 1 сентября 2025 года — именно с этой даты заработала часть 10.7 статьи 5 Закона «О Рекламе»

Любой запрет вступает в силу либо с момента вступления в силу закона, либо с момента принятия решения о блокировке ресурса.

Пока мы не видим решения о блокировке Telegram. Есть только информация РКН о «замедлении» ресурса. Но в виде акта госоргана это не оформлено.

Есть еще решение Тверского суда, вступившее в законную силу 14.06.2018. Тогда Telegram действительно был заблокирован за отказ передать ФСБ ключи дешифровки.

Но применимость именно этого решения к конкретной ситуации у меня вызывает сомнение.

Во-первых, решение касалось ограничения доступа к Telegram в 2018 году и в тот момент оно было исполнено Роскомнадзором. Но в 2020 году ограничения были сняты.

Во-вторых, сегодня в реестрах заблокированных ресурсов информация о блокировке Телеграм отсутствует, включая по основаниям, предусмотренным решением Тверского суда от 2018 года. ФАС сейчас опирается на то, что «приняты меры по ограничению доступа к мессенджеру Telegram», а не на дату конкретного вида ограничения.