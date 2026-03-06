Везде пишут, что рекламу в Telegram запретили! Что это значит? И к чему приведет?

Вечером 5 марта в крупных российских СМИ появилась громкая новость, гласящая что в Telegram официально запрещена реклама. В своих сообщениях журналисты ссылались на сообщение Федеральной антимонопольной службы. Что это значит? Объявления в мессенджере Павла Дурова теперь правда вне закона? А с какого момента? Что будет, если рекламу все же публиковать? Задали эти вопросы медиаюристу и автору канала «Медиаправо» Михаилу Хохолкову, а также Ольге Новинской, юристу практики по интеллектуальной собственности/информационным технологиям адвокатского бюро «Качкин и Партнеры».
Что произошло?
Михаил Хохолков: ФАС публично заявила, что размещение рекламы в Telegram нарушает Закон «О рекламе», потому что к мессенджеру применены меры по ограничению доступа Роскомнадзором. Этим заявлением ФАС прокомментировала возбуждение дела по размещению рекламы в telegram-канале "ЛОСКУТОВА МАРИЯ" 28.01.2026 и 20.02.2026.
Ольга Новинская: Ранее в канале «Телеграм Лоскутова» был опубликован пост о том, что ФАС возбудила дело в связи с размещением рекламы в канале «Мария Лоскутова», принадлежащем супруге автора. К посту приложены скриншоты определения ФАС [с указанием на то, что реклама в Telegram противоречит требованиям закона].
В бумаге от ФАС так и написано, нельзя рекламироваться в Telegram?
Михаил Хохолков: Это даже не бумага, а комментарий пресс-службы, адресованный «Российской газете». И там написано, что дело возбуждено «по признакам нарушения законодательства о рекламе».
То есть в формулировке нет прямого запрета: «усматривает признаки нарушения рекламного законодательства». И есть ссылка на общий запрет рекламы на ресурсах, доступ к которым ограничен. Хотя далее и следует вывод, что Telegram подпадает под этот запрет.
Какие именно законы это нарушает?
Ольга Новинская: ФАС ссылается на часть 10.7 статьи 5 Закона о рекламе (она действует с 01.09.2025). По ней не допускается размещение рекламы на интернет-ресурсах экстремистских и нежелательных организаций, а также на иных ресурсах, доступ к которым ограничен Роскомнадзором.
Доступ к Telegram был ограничен по решению суда еще в 2018 году в связи с тем, что компания не предоставила Роскомнадзору так называемые «ключи дешифровки» (информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых или обрабатываемых электронных сообщений)2.
Соответственно, по мнению ФАС, размещение рекламы в телеграм-канале нарушает ч. 10.7 ст. 5 Закона о рекламе.
Какая ответственность ждет тех, кто продает и покупает рекламу?
Михаил Хохолков: Ответственность по ч. 9 ст. 14.3 КоАП РФ. Это штраф и для рекламодателей, и рекламораспространителей в размере:
- на граждан — от 20 тысяч до 80 тысяч рублей;
- на должностных лиц — от 80 тысяч до 300 тысяч рублей;
- на юридических лиц — от 500 тысяч до 3 миллионов рублей.
Кстати, а что с YouTube и другими сервисами? Днем 6 марта ТАСС опубликовал разъяснения Федеральной антимонопольной службы, согласно которым размещение рекламы не только в Telegram, но и в Instagram*, Facebook* и Youtube «имеет признаки нарушения законодательства».
Позднее блогер Александра Поснова опубликовала у себя в телеграм-канале определение Федеральной антимонопольной службы, в котором говорится о возбуждении в отношении нее дела о нарушении рекламного законодательства за рекламу ореховых батончиков в YouTube.
С какого момента все это действует?
Михаил Хохолков: Норма в части запрета рекламы на заблокированных ресурсах действует с 1 сентября 2025 года — именно с этой даты заработала часть 10.7 статьи 5 Закона «О Рекламе»
Любой запрет вступает в силу либо с момента вступления в силу закона, либо с момента принятия решения о блокировке ресурса.
Пока мы не видим решения о блокировке Telegram. Есть только информация РКН о «замедлении» ресурса. Но в виде акта госоргана это не оформлено.
Есть еще решение Тверского суда, вступившее в законную силу 14.06.2018. Тогда Telegram действительно был заблокирован за отказ передать ФСБ ключи дешифровки.
Но применимость именно этого решения к конкретной ситуации у меня вызывает сомнение.
Во-первых, решение касалось ограничения доступа к Telegram в 2018 году и в тот момент оно было исполнено Роскомнадзором. Но в 2020 году ограничения были сняты.
Во-вторых, сегодня в реестрах заблокированных ресурсов информация о блокировке Телеграм отсутствует, включая по основаниям, предусмотренным решением Тверского суда от 2018 года. ФАС сейчас опирается на то, что «приняты меры по ограничению доступа к мессенджеру Telegram», а не на дату конкретного вида ограничения.
А за рекламу, выпущенную с момента ограничения звонков или с момента последнего замедления могут наказать?
Михаил Хохолков: Именно этот вопрос и будоражит сейчас всех. Сейчас у меня нет однозначного ответа.
Ольга Новинская
Юрист практики по интеллектуальной собственности/информационным технологиям адвокатского бюро «Качкин и Партнеры»:
«Действия ФАС укладываются в ранее принятый курс на ограничение использования мессенджера на территории РФ. Однако необходимо следить за развитием дела. Материалы дела не опубликованы на сайте ФАС, в связи с чем отсутствует возможность ознакомиться с первоисточником. На данный момент у нас есть только публикации в упомянутом телеграм-канале, а также в СМИ.
Любопытно, что в определении ФАС не указывает, на основании чего ограничен доступ к мессенджеру. Мы видим судебное решение 2018 года, которое потенциально может быть использовано как обоснование. Однако без прямой ссылки на судебный акт в определении позиция ФАС видится недостаточно обоснованной».
Станет ли это «охлаждающим» предупреждением для рекламодателей, блогеров и медиа?
Михаил Хохолков: По сути, уже стало. Рынок недоумевает, как так. Вчера каналы в Telegram регистрируют в реестре 10-тысячников, реклама маркируется, оплачивается рекламный сбор. Сегодня все это под сомнением из-за публикаций пресс-службы ФАС. Крупные игроки, очевидно, будут осторожничать, но спрос на Telegram остается.
При этом, не думаю, что будет какой-то массовый отток аудитории. Telegram из просто мессенджера превратился в рабочий инструмент многих компаний. И возможный запрет рекламы ударит лишь по бизнесу.
У нас есть опыт экстремисткой Meta*. Думаю, сценарий может повториться. Когда рекламу в Instagram** запретили, бизнес просто перестроил формат. Нет прямой рекламы, но интеграции, экспертные материалы и корпоративные страницы остались, А информация на страницах компании о своей деятельности к рекламе не относится.
