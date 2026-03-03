Ввести дополнительный сбор для зарубежных платформ видеоигр предложили в Петербурге

Инициативу представили на заседании Общественной палаты РФ, передает «Деловой Петербург». Предлагается ввести сбор 5% с продаж зарубежных видеоигр и внутриигровых покупок в России. По задумке авторов, операторами сбора могут стать платформы-агрегаторы, такие как Steam и App Store, либо платёжные системы.

По оценке авторов проекта, при объеме рынка 150–200 млрд рублей поступления могут составить 7,5–10 млрд рублей в год. На старте также предлагается выделить из бюджета 3–5 млрд рублей. Концепция направлена в профильные министерства.

Часть экспертов скептически оценила идею дополнительного сбора для игровых платформ. В Overmobile считают, что проблем с финансированием перспективных проектов нет, а участие государства может осложнить продажи за рубежом из-за санкций. Кроме того, с 2022 года Steam, Nintendo, Epic Games Store и Google фактически не работают в России, поэтому технически администрировать сбор будет затруднительно.