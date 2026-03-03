Ввести дополнительный сбор для зарубежных платформ видеоигр предложили в Петербурге

Так автор инициативы и генеральный директор Eudokia Games Константин Кондюков предлагает финансировать фонд поддержки отечественной игровой индустрии. По его мнению, на рынке нет системного игрока, который бы помогал бизнесу.

Инициативу представили на заседании Общественной палаты РФ, передает «Деловой Петербург». Предлагается ввести сбор 5% с продаж зарубежных видеоигр и внутриигровых покупок в России. По задумке авторов, операторами сбора могут стать платформы-агрегаторы, такие как Steam и App Store, либо платёжные системы.

По оценке авторов проекта, при объеме рынка 150–200 млрд рублей поступления могут составить 7,5–10 млрд рублей в год. На старте также предлагается выделить из бюджета 3–5 млрд рублей. Концепция направлена в профильные министерства.

Часть экспертов скептически оценила идею дополнительного сбора для игровых платформ. В Overmobile считают, что проблем с финансированием перспективных проектов нет, а участие государства может осложнить продажи за рубежом из-за санкций. Кроме того, с 2022 года Steam, Nintendo, Epic Games Store и Google фактически не работают в России, поэтому технически администрировать сбор будет затруднительно.

