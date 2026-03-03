Израиль приостановил работу консульства в Петербурге

Со 2 марта оно не оказывает услуг «в связи с резким обострением ситуации на Ближнем Востоке и решением израильских дипломатических миссий по всему миру свернуть или ограничить свою работу», говорится в соцсетях учреждения. О датах возобновления работы в консульстве не сообщают.

Консульство Израиля в Петербурге работает с 2011 года. Учреждение рассчитано на весь Северо-Западный федеральный округ. Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло 28 февраля — в этот день на территории Ирана начались боевые действия.

