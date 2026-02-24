Против Павла Дурова возбудили уголовное дело по статье о «содействии терроризму» в РФ

Основатель Telegram Павел Дуров стал фигурантом уголовного дела, пишет «Российская газета» со ссылкой на материалы ФСБ. По данным издания, следствие ведут по статье о содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК). В материале делают акцент на том, что через Telegram преступники координировали теракт в «Крокус Сити Холле», убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, а также девяти высокопоставленных российских военнослужащих. ФСБ сообщает о 475 терактах, подготовка к которым шла через мессенджер.

С 10 февраля Роскомнадзор усилил меры по замедлению Telegram. Регулятор подтвердил ограничения и рассказал, что меры будут вводиться и дальше, чтобы «добиться исполнения законов». «Мы абсолютно открыты для работы с любыми отечественными и иностранными интернет-ресурсами. Но при одном очень простом условии: уважение к России и ее гражданам, соблюдение законов Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

Зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил, что в ближайшие два-три месяца Telegram могут признать пособником террористов. По словам депутата, у руководства Telegram есть шансы «принять белую сторону». Для этого надо создать юрлицо в России, хранить в стране все персональные данные, предоставлять переписки и любую информацию по запросу ФСБ.

В случае, если мессенджер признают экстремистским, внутренние платежи, в том числе за премиум-аккаунт, будут наказуемы. Свинцов уточнил, что все совершенные до этого момента платежи «будут абсолютно законными». По его мнению, россиянам «волноваться абсолютно не о чем».