Петр Гуменник из Петербурга прошел отбор на Олимпиаду-2026 в Пекине

Фигурист из Петербурга Петр Гуменник победил 21 сентября на квалификационном отборе в Пекине и обеспечил себе участие в Олимпиаде 2026 года в Италии. Среди одиночников с произвольной программой он набрал 169,02 балла за прокат и суммарно 262,82 очка за две программы.

Международный союз конькобежцев (ISU) ранее опубликовал список участников отборочного турнира 21 сентября. В числе россиян к конкурсу допустили Аделию Петросян и Петра Гуменника, запасными стали Алина Горбачева и Владислав Дикиджи. В короткой программе петербуржец стал лидером с результатом 93,80 балла, отмечают «Известия».

Петр Гуменник родился в 2002 году в Петербурге и выступает в одиночном катании. Он становился серебряным и бронзовым призером чемпионата России в 2023 и 2024 годах, дважды побеждал в финале Гран-при России (2023, 2025), завоевывал бронзу на юниорском чемпионате мира в 2020 году и серебро финала Гран-при среди юниоров в 2018 году. Является мастером спорта России международного класса.

В июле международная ассоциация водных видов спорта World Aquatics сообщила о впечатляющем достижении петербургского синхрониста Александра Мальцева. Он набрал более 250 баллов, показав лучший результат в сольной программе, и завоевал пятое золото на мировых первенствах в карьере. На чемпионате в Сингапуре Мальцев выступал в нейтральном статусе, уверенно опередив соперников в технической сольной программе.

Напомним, в 2024 году российский пловец Андрей Калина стал первым соотечественником, завоевавшим золото на Паралимпийских играх в Париже. Он финишировал первым в заплыве на 100 метров брассом в категории SB8 (спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата) с результатом 1 минута 9,02 секунды, выступая в нейтральном статусе.