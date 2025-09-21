Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

Петр Гуменник из Петербурга прошел отбор на Олимпиаду-2026 в Пекине

Фигурист из Петербурга Петр Гуменник квалифицировался на Олимпиаду-2026 в Пекине, сообщается от Международного союза конькобежцев. Фигурист заработал 169,02 балла за выступление.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Фигурист из Петербурга Петр Гуменник победил 21 сентября на квалификационном отборе в Пекине и обеспечил себе участие в Олимпиаде 2026 года в Италии. Среди одиночников с произвольной программой он набрал 169,02 балла за прокат и суммарно 262,82 очка за две программы.

Международный союз конькобежцев (ISU) ранее опубликовал список участников отборочного турнира 21 сентября. В числе россиян к конкурсу допустили Аделию Петросян и Петра Гуменника, запасными стали Алина Горбачева и Владислав Дикиджи. В короткой программе петербуржец стал лидером с результатом 93,80 балла, отмечают «Известия».

Петр Гуменник родился в 2002 году в Петербурге и выступает в одиночном катании. Он становился серебряным и бронзовым призером чемпионата России в 2023 и 2024 годах, дважды побеждал в финале Гран-при России (2023, 2025), завоевывал бронзу на юниорском чемпионате мира в 2020 году и серебро финала Гран-при среди юниоров в 2018 году. Является мастером спорта России международного класса.

В июле международная ассоциация водных видов спорта World Aquatics сообщила о впечатляющем достижении петербургского синхрониста Александра Мальцева. Он набрал более 250 баллов, показав лучший результат в сольной программе, и завоевал пятое золото на мировых первенствах в карьере. На чемпионате в Сингапуре Мальцев выступал в нейтральном статусе, уверенно опередив соперников в технической сольной программе.

Напомним, в 2024 году российский пловец Андрей Калина стал первым соотечественником, завоевавшим золото на Паралимпийских играх в Париже. Он финишировал первым в заплыве на 100 метров брассом в категории SB8 (спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата) с результатом 1 минута 9,02 секунды, выступая в нейтральном статусе.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: