Микрошифтинг — новая ступень в эволюции труда. Почему мы скоро будем работать по 16 часов в день? К чему это приведет?

«Пережиток времен промышленной революции»

Если говорить максимально просто, микрошифтинг — это последовательное чередование коротких периодов интенсивной работы (от 45 до 90 минут) и других дел (от похода в спортзал до выполнения сторонних заказов). При таком раскладе трудовой день, естественно, не ограничивается каким-то фиксированным временем, к примеру с 9 до 17, а может продолжаться почти что круглые сутки.

Первый подход к рабочим задачам может случиться в 8 утра, второй — перед обедом, следующий — часов в 16, а добивать отчет или презентацию сотрудник будет уже глубоко за полночь. «Сторонники [микрошифтинга] утверждают, что эта модель позволяет согласовывать выполнение задач с естественными пиками концентрации и работоспособности, — пишет Fortune. — Все это сочетается с окнами для физических упражнений, сопровождения детей в школу или ухода за близкими, которым требуется помощь».

Как отмечает CNBC, мишкрошифтинг — во многом наследие пандемии. Дистанционная работа стала повсеместной, и люди увидели в этом шанс вернуть себе контроль за своим временем. С этим согласен и Игорь Олейников, социолог Московской международной высшей школы бизнеса (ранее он проводил исследование людей, работавших на удаленке).