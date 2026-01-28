Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Общество

«Перспективы» открыли набор на эксклюзивную волонтерскую программу

Волонтеры приезжают к подопечным в семьи, детский дом-интернат в Павловске и взрослые психоневрологические интернаты Петербурга, чтобы помогать в быту, сопровождать на прогулках и в поездках, организовывать интересный и полезный досуг.

Предоставлено пресс-службой "Перспективы"

Благодаря помощи волонтеров родители могут взять жизненно важную передышку, ребята из интернатов — увидеть большой мир за забором учреждения и почувствовать свою нужность.

В благотворительной организации помощи людям с тяжелой инвалидностью «Перспективы» есть несколько форматов волонтерства: свободный (S), ёмкий (M), летний (L), эксклюзивный (XL). Волонтер эксклюзивной программы — это помощник человека с особенностями развития на полгода или год. Он рядом 3-5 раз в неделю по 6-7 часов.

Волонтеров поддерживают на всех этапах обучения:

  • Все участники программы проходят курс обучения взаимодействию с людьми с тяжелой инвалидностью.
  • Волонтерам выдают компенсацию питания (700 рублей/день), общественного транспорта (по факту) и мобильной связи (500 руб/месяц), а также проводят супервизии и консультации психолога.
  • Добровольцам из других регионов организация предоставляет комнату в волонтерской квартире, а также ежедневную поддержку координаторов волонтерской службы, руководителей и сотрудников площадок «Перспектив».
  • А главное — общение с командой людей, объединённых общими ценностями.

«Каждый год у нас есть шанс начать свою новую жизнь: больше прощать, больше благодарить и, конечно же, заботиться о слабых», — говорит Мария Островская, президент Благотворительной организации «Перспективы». Волонтерство дает такую возможность.

Подробнее о программе можно найти здесь.

