«Перспективы» открыли набор на эксклюзивную волонтерскую программу

Волонтеры приезжают к подопечным в семьи, детский дом-интернат в Павловске и взрослые психоневрологические интернаты Петербурга, чтобы помогать в быту, сопровождать на прогулках и в поездках, организовывать интересный и полезный досуг.
Благодаря помощи волонтеров родители могут взять жизненно важную передышку, ребята из интернатов — увидеть большой мир за забором учреждения и почувствовать свою нужность.
В благотворительной организации помощи людям с тяжелой инвалидностью «Перспективы» есть несколько форматов волонтерства: свободный (S), ёмкий (M), летний (L), эксклюзивный (XL). Волонтер эксклюзивной программы — это помощник человека с особенностями развития на полгода или год. Он рядом 3-5 раз в неделю по 6-7 часов.
Волонтеров поддерживают на всех этапах обучения:
- Все участники программы проходят курс обучения взаимодействию с людьми с тяжелой инвалидностью.
- Волонтерам выдают компенсацию питания (700 рублей/день), общественного транспорта (по факту) и мобильной связи (500 руб/месяц), а также проводят супервизии и консультации психолога.
- Добровольцам из других регионов организация предоставляет комнату в волонтерской квартире, а также ежедневную поддержку координаторов волонтерской службы, руководителей и сотрудников площадок «Перспектив».
- А главное — общение с командой людей, объединённых общими ценностями.
«Каждый год у нас есть шанс начать свою новую жизнь: больше прощать, больше благодарить и, конечно же, заботиться о слабых», — говорит Мария Островская, президент Благотворительной организации «Перспективы». Волонтерство дает такую возможность.
