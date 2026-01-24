Ученые выяснили, какие личностные черты повышают шансы на успех в бизнесе

Авторы работы изучили влияние так называемой «темной триады» — нарциссизма, макиавеллизма и психопатии — на предпринимательский дух. В исследовании приняли участие 591 взрослый житель Испании в возрасте от 26 до 76 лет, средний возраст респондентов составил около 45 лет. Около 60% участников были женщинами. В выборку вошли наемные работники, самозанятые, безработные и студенты, при этом большинство — 64,3% — составляли наемные сотрудники. Исследование опубликовано в научном журнале Acta Psychologica.

Для оценки предпринимательских склонностей ученые применили специализированную шкалу, а личностные характеристики измеряли с помощью опросника «Большая пятерка», включающего экстраверсию, доброжелательность, добросовестность, эмоциональную стабильность и открытость новому опыту. Склонность к злонамеренному поведению оценивалась с использованием теста «Грязная дюжина», который позволяет выявить уровни нарциссизма, макиавеллизма и психопатии.

Как пояснил доцент и директор отдела предпринимательства Мадридского университета Комплутенсе М. Инмакулада Лопес-Нуньес, цель исследования заключалась в анализе предпринимательских наклонностей через призму индивидуальных различий, а не только путем сопоставления предпринимателей и тех, кто ими не является.

Психологи отмечают, что предпринимательский дух представляет собой устойчивую черту личности, а не просто профессиональный выбор. Черты «темной триады» частично совпадают с качествами, востребованными в бизнесе, включая готовность к риску, стремление к достижениям, независимость и потребность в контроле.

Результаты показали, что наибольшая склонность к предпринимательству характерна для людей, открытых новому опыту. Среди черт «темной триады» наиболее значимым предиктором оказался нарциссизм. Психопатия продемонстрировала более слабую связь, однако ученые отмечают, что присущие ей импульсивность и бесстрашие могут способствовать принятию решений с высокими ставками. Макиавеллизм при этом не стал значимым фактором в итоговой модели анализа.