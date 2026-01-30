Баня — главный тренд года! Кажется, все только и говорят о парилках, саунах и хамамах. Как так получилось?

«Должен предупредить, для неподготовленного человека это может выглядеть диковато», — предупреждает меня Герман, один из постоянных посетителей общественных бань «Нептун», что на Васильевском острове. И тут же уточняет: «Баня не в лучшем косметическом состоянии».

Зданию больше 100 лет — его построили в 1907 году, и это заметно. Косметического ремонта здесь явно не было давно, не говоря уже о капитальном. «Это изначально были бани для бедноты», — добавляет Герман, проводник по дивному и новому для меня миру. Сам я в последний раз был в бане еще в конце 2010-х, когда командировка занесла меня в одну из деревень Архангельской области.

Экономия тут чувствуется повсюду. Как характеризует «Нептун» Анна Полякова, исследовательница банной культуры и автор блога NUDE, — это «место для бывалых, крепких и неприхотливых». Впрочем, таких вечером в воскресенье набираются почти полные бани.