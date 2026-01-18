В Петербурге запустили онлайн-карту городских мемов

В Санкт-Петербурге появилась онлайн-карта, на которой собраны городские локации, связанные с известными интернет-мемами. Проект под названием «Мемная карта» запустил петербуржец Игорь Громов. На карте уже отмечены десятки точек — от «котлеток с пюрешкой» до «Натальи — морской пехоты» и «питерской разборки».

Идея проекта возникла из личного опыта автора. По словам Громова, его давно интересовали городские места, которые не обладают исторической ценностью, но прочно вошли в массовую культуру благодаря вирусным видео. На создание карты ушло около пяти месяцев, сообщает 78.ru.

Сейчас на карте отмечены 28 мемных локаций, в ближайшее время планируется добавить еще около 15. Новые точки Игорь находит сам, также ему помогают подписчики. Обновления проекта автор регулярно публикует в своих соцсетях.

Одной из самых узнаваемых точек стала локация, связанная с мемом «котлетки с пюрешкой» — роликом, собранным из кадров сериала «Улицы разбитых фонарей». Видео набрало десятки миллионов просмотров. Актер Игорь Вуколов объяснял популярность мема запросом аудитории на простые и искренние образы, далекие от демонстрации внешнего успеха.

В дальнейшем автор проекта планирует доработать сайт: добавить встроенный плеер для просмотра роликов прямо на карте, а также рассмотреть возможность создания аналогичных мемных карт для других городов.