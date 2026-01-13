Трактор, но не синий: какие игрушки и почему были у детей в раннем СССР? Вот культурологический разбор

В издательстве «НЛО» вышел нон-фикшен «Неигрушечные истории», в котором историк и коллекционер Евгений Смирнов исследует советские машинки, куклы и прочих лошадок 1930–1950-х как памятники культуры эпохи, связанные с идеологией. Редакция Собака.ru публикует отрывок монографии о маленьком тракторе, который сделал большую индустриализацию понятной даже детям.
Еще какое-то время назад я и представить не мог, что главным героем одной из моих неигрушечных историй будет трактор. Но все в жизни меняется, и мое нейтральное отношение к этим железным труженикам превратилось в исследовательский интерес. Причина тому — редкостная находка, «насквозь продышанная» событиями первой половины XX века, уникальная и легендарная игрушка «трактор Паши Ангелиной».
В 1920-1930-е годы наряду с авиацией и автомобилизацией всеобщая тракторизация становится одним из символов наступившей в СССР новой эпохи, а трактор — «сталинским снарядом, взрывающим старый мир и утверждающим счастливую колхозную жизнь». При этом трактору также отводится роль важного объекта новой пролетарской индустриальной культуры и агитпродукции.
В мае 1924 года из ворот Путиловского завода в Ленинграде вышли изготовленные по лицензии компании «Форд» трактора под названием «Фордзон-Путиловец», которые в народе сразу же окрестили «Федор Петрович». <...> «Мы идем на всех парах по пути индустриализации — к социализму…. Мы становимся страной металлической, страной тракторизации…» — заявляет Сталин в 1929 году, провозглашая активный курс на индустриализацию и ее всеобъемлющую агитацию.
Трактор в эти годы — символ прогресса и освобождения трудовых крестьян от невежества и отсталости. Восхваляя мощь новых машин, «рупору революции» вторит главный крестьянский поэт С. Есенин:
И, внимая моторному лаю,
В сонме вьюг, в сонме бурь и гроз
Ни за что я теперь не желаю
Слушать песню тележных колес.
Обретя статус значимого героя, трактор продолжает триумфальное шествие по Стране Советов. И кажется уже вполне закономерным в этот острый период всеобщей машинизации появление таких имен, как Трактор и Тракторина, которыми особо прогрессивные родители нарекают при рождении своих чад.
А между тем упоминание трактора как индустриальной метафоры можно встретить не только в метриках младенцев. Его образ повсюду — в живописи и графике, плакатах и почтовых открытках, облигациях госзайма и лотерейных билетах, предметах декоративного искусства, конфетных обертках-фантиках, детских журналах и книгах.
С младых ногтей юные советские читатели знают и любят силуэт трактора. Ему, его незавидному быту сочувствуют — в мороз и зной, ночью и днем он в поле. Его стойкостью и мощью восхищаются. В него играют, о нем сочиняют частушки, складывают стихи, пишут рассказы и ставят школьные пьесы. Весьма показателен рисунок в статье Большой Советской энциклопедии «Игрушка» — «Сборка трактора на конвейере. Коллективная игра в советском детском саду»: собравшиеся за длинным столом мальчики и девочки сосредоточенно этим и заняты.
Медленно, но верно трактор приходит на смену традиционной и такой знакомой и родной в крестьянском хозяйстве лошади. Похожая зоометафора прослеживается в инновационном для того времени детском конструкторе «Лошадка-трактор» (1935). Сегодня такую игрушку назвали бы трансформером. Она наглядно демонстрирует ребенку «переход от тяговой силе к механической», тем самым «расширяя его кругозор и отображая социалистическую технику».
Изготовленная из полированного дерева и состоящая из деталей, лошадка «легким движением руки «превращается» в трактор. Автор занимательной игрушки — художник В. Ф. Куракин, работник комбината наглядных пособий Ленсовета в Ленинграде.
Даже самый обыкновенный фантик от народной карамели «Трактор» (кон. 1920-х) становится проводником визуальной пропаганды. Изображение трудовых колхозных будней на пашне сопровождает стих: «Живых коней — стальные кони / Уже сменяют в наши дни, / И нет им устали в разгоне, / Когда бегут, пыхтя они».
Создается новая индустриальная религия, а трактористы-стахановцы, наряду с полярниками, метростроевцами и знаменитыми летчиками, постепенно превращаются в представителей новой аристократии и занимают свое место на вершине советского пантеона.
К таким легендарным «крестьянкам, строившим колхозы» принадлежала ударница, дважды орденоносец Паша Ангелина, одна из первых женщин-механизаторов. В 1933 году она организовала и возглавила женскую тракторную бригаду, занявшую уже на следующий год первое место по МТС (машино-тракторным станциям. — Прим.ред.). После такого достижения Ангелина становится центральной фигурой агитационной кампании за техническое образование женщин. Именно она в 1938-м обратилась с призывом-лозунгом: «Сто тысяч подруг — на трактор!».
1 августа 1939 года в Москве открывается главная Всесоюзная сельскохозяйственная выставка (ВСХВ). У Главного, тогда еще деревянного, павильона на 52-метровой высоте с золотым снопом социалистического изобилия стоят, приветствуя Красную Москву, «Тракторист и колхозница». Тринадцатиметровый «тракторист» в исполнении скульпторов Р. Будилова и А. Стрекавина — не просто отважный передовик «колхозного движения» и защитник. Это новый антропологический тип: триумфатор-небожитель, который с поля, с пашни воспарил над землей! Он почти «сталинский сокол», он — homo tractorus.
Императив и наглядность «механизации, которая завоюет землю» становится одним из ведущих сюжетообразующих мотивов новой пролетарской игрушки. Ее образы отметают любой диалог с традицией, будь то народная или заграничная «буржуазная». Все подчинено идее «блестящих побед и завоеваний свободного труда в социалистическом индустриальном государстве».
Одним из ранних примеров подобных игрушек может служить детский «Альбом для вырезывания и склеивания» (1924), подготовленный художником-графиком и карикатуристом Виктором Дени. Среди набора листов представлена «модель №4», предлагающая ребенку вырезать и склеить трактор. Тщательно прорисованные детали, обязательные «серп и молот» с подписью «СССР» на корпусе и красная звезда на радиаторе дополняют документальный реализм этой простой, но такой стилистически характерной игрушки-самоделки 1920-х.
Из этого же разряда «Детская бумажная игрушка „Трактор“» (1929) издания Дома Коммунистического воспитания детей им. Х-летия Октябрьской революции. Печатались подобные вырезные листы-игрушки в качестве приложения к детским журналам, таким как, например, «Мурзилка».
Недостатка в хорошей игрушке не было, но в ряду всего изобилия, безусловно, выделяется упомянутый в начале истории трактор-труженик с легендарной Пашей Ангелиной за штурвалом. Опытный образец игрушки по заказу Загорского ВНИИИ изготовил в самом начале пятидесятых выдающийся мастер-конструктор П. М. Борисов. Прототипом послужил трактор Кировского завода «Универсал-2» 1934 года. <...> Благодаря Ангелиной и без того примечательный трактор превратился в одну из самых выдающихся и знаковых советских игрушек — «трактор Паши Ангелиной».
На сегодняшний день достоверно известны два варианта ленинградских «Ангелиных»: заводная игрушка «Трактор» и комплексный сувенирный набор «Трактор с плугом, сеялкой и косилкой».
Их основное различие — в комплектации и оформлении упаковки. Игрушечный «У-2» выполнен из штампованной жести и металла и окрашен в яркие желтый и зеленый цвета. В корпусе скрыт сложный заводной механизм, который приводит в движение задние колеса и обеспечивает вращение вентилятора, расположенного в отсеке двигателя в передней части. С правой стороны корпуса находится небольшая круглая ручка управления задвижкой, служащая фиксатором вентилятора, а также механизма при его заводе. Установленная на кронштейне единственная передняя фара крепится к правой стойке радиатора. С левой стороны — прикрепленная хомутом также к стойке радиатора, выгнутая в форме латинской буквы L выхлопная труба с заслонкой. На окрашенных в красный цвет передних и задних колесах ступицы скрыты никелированными колпаками с изображением рельефного логотипа Лензавода — округленной буквой М2. В отсутствие упаковки это единственный знак, указывающий на завод-изготовитель. Над задними колесами установлены крылья. В задней части трактора предусмотрена треугольная скоба для прицепного оборудования и крюк. Управление передними колесами осуществляется рулевым колесом посредством открытого длинного вала, проходящего поверх корпуса. Конструкция схожа с конструкцией настоящего трактора.
На штампованном жестком металлическом и очень некомфортном сидении, крепко взявшись за руль обеими руками в коричневых крагах, восседает фигурка дородной чернобровой трактористки, в которой угадываются черты Паши Ангелиной. Она одета по моде 1930-х: синий комбинезон, блуза в горох с коротким рукавом и неизменная красная косынка, из-под которой выбиваются каштановые кудри.
Отдельного рассказа заслуживает упаковка ленинградцев. Коробка «Трактора» — из плотного картона, прямоугольная, с высокой крышкой, которая со всех сторон оклеена нарядной этикеткой. На этикетке клеймо, указывающее год выпуска — 1954. Внешние поверхности декорированы на манер художественных тематических панно, стилистикой они напоминают мозаичные панно в Московском метрополитене. На верхней лицевой стороне в обрамлении лаконичного, но в то же время торжественного рельефного узора из снопов пшеницы и пятиконечных звезд — надпись в три строки: «заводная ТРАКТОР игрушка». Сверху, по центру, логотип завода — буква М в круге.
По торцам — ставший традиционным растительный орнамент, символизирующий изобилие и плодородие: золотые колосья пшеницы, фрукты, свекла, виноградные гроздья и коробочки хлопка. В орнаментальный мотив вплетены цветы подсолнечника — своеобразные «звезды», не кремлевские, но сельскохозяйственные.
На длинной лицевой боковине коробки — движущийся трактор с плугом. На первом плане вспаханное поле чернозема, на заднем — золотистая пшеница, перелесок и бесконечный горизонт с безоблачным советским небом.
Рассматривая рисунок на длинной задней боковине, видим уже знакомый орнамент, но внутри другой сюжет: колосится пшеница и полным ходом идет уборка урожая. На поле — комбайн и трактор.
Сегодня трудно представить, но именно два первых послевоенных десятилетия стали для игрушечной промышленности СССР своего рода «эпохой Возрождения», временем ее становления. Именно в этот период появляются не только заимствованные и скопированные с зарубежных образцов игрушки. Это время наиболее значимых отечественных разработок, поражающих своим разнообразием, оригинальностью решений и качеством исполнения. «Трактор Паши Ангелиной» можно смело назвать среди лучших примеров, занимающих центральное место в советской индустриальной и технической игрушке и являющих собой безусловную веху в ее развитии.
18+
Комментарии (0)