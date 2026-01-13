Трактор, но не синий: какие игрушки и почему были у детей в раннем СССР? Вот культурологический разбор

Еще какое-то время назад я и представить не мог, что главным героем одной из моих неигрушечных историй будет трактор. Но все в жизни меняется, и мое нейтральное отношение к этим железным труженикам превратилось в исследовательский интерес. Причина тому — редкостная находка, «насквозь продышанная» событиями первой половины XX века, уникальная и легендарная игрушка «трактор Паши Ангелиной».

В 1920-1930-е годы наряду с авиацией и автомобилизацией всеобщая тракторизация становится одним из символов наступившей в СССР новой эпохи, а трактор — «сталинским снарядом, взрывающим старый мир и утверждающим счастливую колхозную жизнь». При этом трактору также отводится роль важного объекта новой пролетарской индустриальной культуры и агитпродукции.

В мае 1924 года из ворот Путиловского завода в Ленинграде вышли изготовленные по лицензии компании «Форд» трактора под названием «Фордзон-Путиловец», которые в народе сразу же окрестили «Федор Петрович». <...> «Мы идем на всех парах по пути индустриализации — к социализму…. Мы становимся страной металлической, страной тракторизации…» — заявляет Сталин в 1929 году, провозглашая активный курс на индустриализацию и ее всеобъемлющую агитацию.