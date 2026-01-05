В 2025 году средняя зарплата в России выросла сразу в 258 сферах

В 2025 году средняя заработная плата в России увеличилась в 258 сферах, следует из расчетов РИА Новости на основе статистики. Наибольший рост за год зафиксирован у издателей программного обеспечения — на 137 тыс. рублей к концу октября прошлого года.

«Средняя зарплата в России увеличилась за 12 последних месяцев на 13,1 тысячи рублей и составила в октябре 99,7 тысячи рублей. При этом среди отраслей рост был зафиксирован у сотрудников 258 сфер деятельности, а спад — у семи», — пишет издание.

Рост трудовых доходов на 69 тыс. рублей отмечен у работников рыболовства, на 55,5 тыс. рублей — у сотрудников холдинговых компаний, на 50,7 тыс. рублей — у занятых в сфере аренды интеллектуальной собственности. Доходы разработчиков строительных проектов увеличились на 46,3 тыс. рублей. Одновременно заработная плата сотрудников инвестиционных фондов снизилась на 57,4 тыс. рублей.

Средний прирост зарплаты по России в 2025 году составил 12 тыс. рублей, при этом Санкт-Петербург и Ленинградская область оказались среди десяти регионов с наиболее значительным ростом — плюс 13 тыс. рублей с начала года.

Напомним, с 1 января 2026 года МРОТ повышен до 27 093 рублей в месяц. В 2026 году прожиточный минимум в России установлен на уровне 18 939 рублей. Для трудоспособных граждан он составляет 20 644 рубля, для пенсионеров — 16 288 рублей, для детей — 18 371 рубль.

В Петербурге в 2026 году действует МРОТ в размере 31 250 рублей. Региональный минимум применяется исключительно к заработной плате работников, тогда как больничные, декретные и социальные выплаты рассчитываются на основе федерального показателя.