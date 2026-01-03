Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Общество

Умер фотограф Валерий Плотников

Ему было 82 года.

Источник: Фотогалерея Валерия Плотникова

«С грустью сообщаем вам, что сегодня в Санкт-Петербурге от нас ушёл наш Мастер — фотограф Валерий Плотников. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким людям», — подтвердили в tg-канале «Фотогалерея Валерия Плотникова».

Плотников родился в 1943 году в Барнауле, позже вместе с семьей переехал в Ленинград. Получил образование во ВГИК. Являлся почетным членом Российской академии художеств.

Среди его работ — портреты Владимира Высоцкого, Лили Брик, Сергея Параджанова, Михаила Боярского, Аллы Пугачевой и других знаковых фигур культуры. Первая персональная выставка фотографа состоялась в 1976 году в ленинградском Доме кино. В 1999 году вышел его первый альбом «Чистосердечная фотография. Моментальная и навек», затем были опубликованы продолжения — «Портрет уходящей эпохи» (2003) и завершающий альбом трилогии «Высоцкий. Таганка» (2004).

Он был известен под псевдонимом Валерий Петербургский.

Редакция Собака.ru приносит соболезнования родным и близким Валерия Федоровича.

Валерий Плотников

Интервью легендарного фотографа Валерия Плотникова для Собака.ru

