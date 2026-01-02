Каждый третий россиянин чувствует новогоднее настроение

При этом 42% респондентов прямо заявили, что не ощущают праздничного настроя, 11% признались, что лишь изображают его ради близких, а 14% не смогли дать однозначный ответ. В исследовании приняли участие 1600 человек старше 18 лет, сообщает «Афиши Daily» со ссылкой на опрос сервиса по поиску работы SuperJob.

Женщины немного чаще мужчин сообщают о наличии новогоднего настроения — 34% против 32%. Мужчины, в свою очередь, чаще признаются, что лишь делают вид, будто находятся в праздничном настрое: так ответили 13% опрошенных против 10% среди женщин.

Наиболее позитивно к праздникам относятся россияне моложе 35 лет: в этой группе новогоднее настроение есть у 39% участников опроса. Среди более старших респондентов этот показатель заметно ниже — на уровне 28–29%. При этом россияне старше 35 лет значительно чаще открыто говорят об отсутствии предвкушения праздника — 43–44%.

Связь прослеживается и с уровнем дохода. Участники опроса с зарплатой от 150 тыс. рублей в месяц чаще отмечали, что уже ощущают новогоднее настроение или имитируют его ради родных, по сравнению с теми, чей доход ниже.

Ранее мы рассказывали, что «Ирония судьбы», «Гарри Поттер» и «Один дома» возглавили новогодний киноритуал россиян.