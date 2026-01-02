Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

Каждый третий россиянин чувствует новогоднее настроение

Новогоднее настроение есть у 33% россиян, тогда как большинство респондентов либо не ощущают праздничного настроя, либо затрудняются с ответом.

Regina Erofeeva / Shutterstock.com

При этом 42% респондентов прямо заявили, что не ощущают праздничного настроя, 11% признались, что лишь изображают его ради близких, а 14% не смогли дать однозначный ответ. В исследовании приняли участие 1600 человек старше 18 лет, сообщает «Афиши Daily» со ссылкой на опрос сервиса по поиску работы SuperJob.

Женщины немного чаще мужчин сообщают о наличии новогоднего настроения — 34% против 32%. Мужчины, в свою очередь, чаще признаются, что лишь делают вид, будто находятся в праздничном настрое: так ответили 13% опрошенных против 10% среди женщин.

Наиболее позитивно к праздникам относятся россияне моложе 35 лет: в этой группе новогоднее настроение есть у 39% участников опроса. Среди более старших респондентов этот показатель заметно ниже — на уровне 28–29%. При этом россияне старше 35 лет значительно чаще открыто говорят об отсутствии предвкушения праздника — 43–44%.

Связь прослеживается и с уровнем дохода. Участники опроса с зарплатой от 150 тыс. рублей в месяц чаще отмечали, что уже ощущают новогоднее настроение или имитируют его ради родных, по сравнению с теми, чей доход ниже.

Ранее мы рассказывали, что «Ирония судьбы», «Гарри Поттер» и «Один дома» возглавили новогодний киноритуал россиян.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: