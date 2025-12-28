Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

«Ирония судьбы», «Гарри Поттер» и «Один дома» возглавили новогодний киноритуал россиян

Новогодние праздники в России по-прежнему невозможно представить без пересмотра культовых фильмов. Исследование онлайн-кинотеатра «КИОН» и агентства Sidorin Lab показало, какие картины формируют праздничное медиапространство и остаются главными выборами для семейного просмотра.

Фото: КИОН

Аналитики изучили более 450 тысяч упоминаний новогоднего кино в социальных сетях и онлайн-медиа. Данные показывают устойчивую сезонную динамику: первые обсуждения появляются еще осенью, но резкий рост интереса начинается в декабре и достигает максимума в последние дни года. Новогодние фильмы выступают не разовым инфоповодом, а повторяющимся культурным ритуалом, к которому зрители возвращаются из года в год.

Основная часть обсуждений приходится на социальные сети, прежде всего «ВКонтакте» и Telegram, что подчеркивает массовый и эмоциональный характер праздничного кинопросмотра.

Фото: КИОН
Фото: КИОН
Фото: КИОН
Фото: КИОН
Фото: КИОН
Фото: КИОН
Фото: КИОН
Фото: КИОН

Лидером по популярности стал «Гарри Поттер» — он занял первое место по числу упоминаний и зрительских предпочтений. За ним следуют «Один дома» и «Ирония судьбы», которая сохраняет статус главного национального новогоднего фильма. Среди современных российских проектов наиболее устойчивые позиции удерживает франшиза «Ёлки», оставаясь единственным новым отечественным форматом, конкурирующим с классикой и западными хитами.

В число регулярных новогодних выборов также вошли зарубежные фильмы «Реальная любовь», «Гринч» и «Отпуск по обмену», а из российских картин — «Чародеи», «Морозко» и «Карнавальная ночь». Эксперты отмечают, что праздничный кинопросмотр в России строится на балансе международных и национальных сюжетов.

По словам исполнительного директора Sidorin Lab Никиты Прохорова, новогоднее кино давно стало устойчивым медиаритуалом, основанным на ностальгии и коллективном переживании знакомых эмоций. На фоне усталости аудитории от постоянного потока нового контента интерес к проверенным историям продолжает усиливаться.

В целом предпочтения зрителей распределились почти поровну: 51,8% выбирают зарубежные фильмы, 48,2% — российские. Зарубежное новогоднее кино чаще востребовано среди молодой и средневозрастной городской аудитории, прежде всего в Москве и Петербурге. Отечественные картины сохраняют более широкую региональную географию и остаются частью семейной традиции по всей стране.

Социально-демографический анализ также показал, что основную аудиторию новогоднего кино составляют женщины — именно они формируют большую часть обсуждений и просмотров.

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: