«Ирония судьбы», «Гарри Поттер» и «Один дома» возглавили новогодний киноритуал россиян

Лидером по популярности стал «Гарри Поттер» — он занял первое место по числу упоминаний и зрительских предпочтений. За ним следуют «Один дома» и «Ирония судьбы», которая сохраняет статус главного национального новогоднего фильма. Среди современных российских проектов наиболее устойчивые позиции удерживает франшиза «Ёлки», оставаясь единственным новым отечественным форматом, конкурирующим с классикой и западными хитами.

В число регулярных новогодних выборов также вошли зарубежные фильмы «Реальная любовь», «Гринч» и «Отпуск по обмену», а из российских картин — «Чародеи», «Морозко» и «Карнавальная ночь». Эксперты отмечают, что праздничный кинопросмотр в России строится на балансе международных и национальных сюжетов.

По словам исполнительного директора Sidorin Lab Никиты Прохорова, новогоднее кино давно стало устойчивым медиаритуалом, основанным на ностальгии и коллективном переживании знакомых эмоций. На фоне усталости аудитории от постоянного потока нового контента интерес к проверенным историям продолжает усиливаться.

В целом предпочтения зрителей распределились почти поровну: 51,8% выбирают зарубежные фильмы, 48,2% — российские. Зарубежное новогоднее кино чаще востребовано среди молодой и средневозрастной городской аудитории, прежде всего в Москве и Петербурге. Отечественные картины сохраняют более широкую региональную географию и остаются частью семейной традиции по всей стране.

Социально-демографический анализ также показал, что основную аудиторию новогоднего кино составляют женщины — именно они формируют большую часть обсуждений и просмотров.