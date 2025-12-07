Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Словом 2025 года выбрали «тревожность»

За него проголосовали 36% участников — больше, чем за другие варианты.

PeopleImages / Shutterstock.com

На сайте «Читай-город» завершилось ежегодное народное голосование за слово года. Победителем стала «тревожность», набравшая 36% голосов. По формулировке организаторов, выбор отражает эмоциональное состояние общества в 2025 году, сообщают РИА «Новости».

Голосование проходило с апреля по декабрь. В финальном списке также присутствовали «вера», «договорнячок», «кринж», «любовь», «мир», «надежда», «ожидание», «перемены» и «победа».

Параллельно портал «Грамота.ру» проводит собственный опрос. В номинации представлены двенадцать слов, среди них: «ред-флаг», «пу-пу-пу», «имба», «зумер», «лимб», «проявленность», «сигма», «выгорание», «промпт», «слоп», «брейнрот» и «подсветить». Итоги пока не подведены.

Ранее мы рассказывали, что Кембриджский словарь объявил словом 2025 года термин «парасоциальный», которым обозначают эмоциональную привязанность к публичной фигуре или персонажу, с которым нет личного контакта, а Оксфордский словарь назвал словом года «рейдж-бейт», включив в шорт-лист также «аура фарминг» и «биохакинг».

Кроме того, в исследовании сервиса «Литрес» и платформы «Литрес самиздат» 80% авторов отметили, что такие слова, как «хайп» и «кринж», становятся частью современной литературной нормы, сообщает Агентство городских новостей «Москва». 

 

