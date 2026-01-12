Кризис мужественности или мужчины в кризисе? Правда ли, что парни сегодня грустнее и потеряннее, чем поколение назад?

«Что мужчины сделали, чтобы заслужить все это?» — с таким риторическим вопросом в заголовке вышла публикация в журнале New Yorker. Его автор Джессика Винтер рассуждает о том, как современная культура и экономика бьют по традиционной концепции мужественности (и по тем людям, которые пытаются ей следовать).

Текст Винтер вызвал большой отклик (в том числе в русскоязычном сегменте). Однако на самом деле — это лишь одна из многочисленных попыток обратиться к вопросу о том, как сегодняшнее положение вещей лишает мужчин мужества или того, что мужеством традиционно называлось. Только за последние полгода New York Times писала о том, что ментальное здоровье и школьные успехи мальчиков вызывают тревогу, а Guardian рассуждала о кризисе одиночества среди юношей.

А если учесть еще и впечатляющий объем научных статей по мужской депрессии от психологов и социальных исследователей, сложно отделаться от впечатления, что мужчинам в последнее время приходится все тяжелее.