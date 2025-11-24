Говорят, слово «ж*па» запретили! Это правда? Или все же не совсем? Откуда пошли такие новости? И каких слов еще это касается?

Владимир Пахомов

Научный сотрудник Института русского языка РАН, председатель Филологического совета Тотального диктанта, автор канала «Язык с куркумой»:

Новость о том, что в России якобы запретили слово ж*па не вполне соответствует действительности, мягко говоря. Это новость отсылает нас к майским новостям о том, что были опубликованы четыре официально утвержденных словаря русского языка как государственного языка РФ. Среди них есть Толковый словарь государственного языка Российской Федерации (созданный в Санкт-Петербургском государственном университете).

Там, в словарной статье нецензурный, перечислены 14 корней, образования от которых названы нецензурной лексикой. Как раз в этом перечне есть и корень -жоп- (а вместе с ним такие корни, как -говн-, -шлюх-, -ср- и так далее). Именно тогда, еще в мае, когда все обратили внимание на эту словарную статью, посыпались вопросы о том, неужели у нас расширился список нецензурных слов? Неужели теперь матерных корней стало больше и под запрет попало гораздо большее количество слов, включая те, что всегда были грубыми, бранными, но не матерными?

Тогда же, еще в июне, Роскомнадзор давал специальное разъяснение, что нет, список запрещенных слов не расширился, а все эти корни следует считать да, бранными, да, грубыми, но не нецензурными. Во всяком случае, в том смысле, что они не должны быть под запретом, не должны запикиваться [в фильмах, песнях и новостных программах]. Собственно, сейчас мы видим просто повторение этой самой майской новости.