Говорят, слово «ж*па» запретили! Это правда? Или все же не совсем? Откуда пошли такие новости? И каких слов еще это касается?

В России запретили слово «ж*па» — такие новости появились в понедельник, 24 ноября, и быстро распространились по СМИ и телеграм-каналам. Правда, потом в других изданиях быстро появились опровержения. Впрочем, в самих этих опровержениях говорится, что употребление этого слова (и целого ряда других) «при осуществлении публичной, общественно и государственно значимой коммуникации недопустимо». Так все же, что происходит? Запретили «ж*пу» или нет? Где это слово можно употреблять, а где нет? И откуда вообще пошло все это обсуждение? Разбираемся!
Владимир Пахомов
Научный сотрудник Института русского языка РАН, председатель Филологического совета Тотального диктанта, автор канала «Язык с куркумой»:
Новость о том, что в России якобы запретили слово ж*па не вполне соответствует действительности, мягко говоря. Это новость отсылает нас к майским новостям о том, что были опубликованы четыре официально утвержденных словаря русского языка как государственного языка РФ. Среди них есть Толковый словарь государственного языка Российской Федерации (созданный в Санкт-Петербургском государственном университете).
Там, в словарной статье нецензурный, перечислены 14 корней, образования от которых названы нецензурной лексикой. Как раз в этом перечне есть и корень -жоп- (а вместе с ним такие корни, как -говн-, -шлюх-, -ср- и так далее). Именно тогда, еще в мае, когда все обратили внимание на эту словарную статью, посыпались вопросы о том, неужели у нас расширился список нецензурных слов? Неужели теперь матерных корней стало больше и под запрет попало гораздо большее количество слов, включая те, что всегда были грубыми, бранными, но не матерными?
Тогда же, еще в июне, Роскомнадзор давал специальное разъяснение, что нет, список запрещенных слов не расширился, а все эти корни следует считать да, бранными, да, грубыми, но не нецензурными. Во всяком случае, в том смысле, что они не должны быть под запретом, не должны запикиваться [в фильмах, песнях и новостных программах]. Собственно, сейчас мы видим просто повторение этой самой майской новости.
Нецензурность здесь следует понимать в том смысле, что такие слова не должны использоваться в тех сферах, где русский язык звучит как государственный. Ну, как будто бы и так очевидно, что слово ж*па не должно звучать в официальной речи. Словарь это закрепляет, но это совершенно не означает, что это слово оказывается под запретом в русском языке.
Русский язык шире, чем язык государственный. За пределами пласты очень многие пласты русского языка. В них обсуждаемое слово вполне продолжает существовать, и, разумеется, продолжит существовать. Сложно представить себе ситуацию, при которой это слово не будет использоваться в русском языке. Оно очень важное в нашей жизни.
А в каких сферах русский язык употребляется как государственный? Согласно закону о Государственном языке это 11 сфер. Упрощенно их можно перечислить следующим образом:
- деятельность органов власти;
- их названия;
- общение органов власти с людьми;
- проведение выборов и референдумов;
- судопроизводство;
- публикация международных договоров;
- написание географических названий;
- оформление документов;
- работа СМИ, кинопоказы, публикация литературных произведений;
- в рекламе;
- другие случаи, предусмотренные законом.
Анастасия Пилипенко
Адвокат адвокатской палаты Санкт-Петербурга:
Традиционно у экспертов, [работающих по уголовным делам и делам об административных правонарушениях], было два основных подхода. Одни говорили, что нецензурной бранью являются только четыре всем известных матерных корня, все остальное может быть очень обидным, но нецензурной лексикой все же не является. Другие расширяли понятие нецензурности далеко за пределы базовых четырех корней.
То есть никогда не было ситуации, что если ты употребляешь бранные, но не матерные слова, то ты не можешь столкнуться с уголовной и административной ответственностью. По многим уголовным делам проводились экспертизы, где разные эксперты давали разный результат. Одна комиссия могла сказать, что слова мудак и мразь являются бранными, но не неприличными, а другая сказать, что эти слова являются как бранными, так и неприличными.
Так что употребив такие слова вы и раньше могли оказаться в суде. Все это остается на усмотрение правоохранителей, просто теперь (после опубликования словарей и после шумихи, которая возникла по этому поводу) позиции тех, кто нецензурными считают не только четыре корня, но и еще некоторое количество слов, стали сильнее.
К примеру, классически наказание за мат в общественных местах происходит в рамках статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях («Мелкое хулиганство»). Там и так, до появления всяких словарей Русского языка как государственного, в протоколе никто не конкретизирова, какое именно слово употреблял задержанный. Там просто будет указано, что гражданин «ругался в общественном месте и выражался нецензурной бранью». Конкретные словоформы на бумаге не указываются.
Поэтому попала ж*па в какой-то список или нет, для реального правоприменения не важно. Другой вопрос, что будет происходить с употреблением этих слов в СМИ, книгах, музыкальных записях и фильмах. Это решит Роскомнадзор.
А что сказал Роскомнадзор? В ответе на запрос издания Lenta.ru пресс-служба ведомства указала, что слова ж*па в список запрещенных все же не вошло.
«Слова с приведенными другими корнями являются по своей сути бранными, вульгарными, грубо-просторечными, жаргонными и имеют соответствующие пометы в словарях русского языка, однако помет «обсценное», «табу» данные слова не содержат. Такие слова относятся к ненормативной лексике, использование которой при осуществлении публичной, общественно и государственно значимой коммуникации недопустимо, однако данные слова не являются нецензурной бранью с точки зрения русского языка», — говорится в ответе РКН.
Редакция Собака.ru запросила комментарий Роскомнадзора и СПбГУ, однако к моменту публикации не получила ответов...
