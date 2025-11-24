Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Общество

«Ж*пу» запретили в России? Слово признали нецензурным в новом Толковом словаре государственного языка от СПбГУ

Среди 45 тысяч слов —  признаны нецензурными любимые бранные с корнями на «х», «п», «е» и «б». В этом же списке «бздеть». А вместе с ним слова, образованные от корней «говн», «муд», «перд», «сра», «(с)са» и других.

Shutterstcok

Толковый словарь государственного языка Российской Федерации в редакции СПБГУ появился в 2025 году по распоряжению правительства. В него включены нормативные словари, фиксирующие нормы современного русского литературного языка: орфографический, орфоэпический, иностранных языков и толковый.

Тем не менее еще летом в РКН пояснили, что слово все еще можно использовать в СМИ. Оно считается нецензурным, но официально не запрещено. 

Собака.ru запросила комментарий у СПбГУ. Новость обновляется.

