«Ж*пу» запретили в России? Слово признали нецензурным в новом Толковом словаре государственного языка от СПбГУ

Толковый словарь государственного языка Российской Федерации в редакции СПБГУ появился в 2025 году по распоряжению правительства. В него включены нормативные словари, фиксирующие нормы современного русского литературного языка: орфографический, орфоэпический, иностранных языков и толковый.

Тем не менее еще летом в РКН пояснили, что слово все еще можно использовать в СМИ. Оно считается нецензурным, но официально не запрещено.

Собака.ru запросила комментарий у СПбГУ. Новость обновляется.