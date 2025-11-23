31% российских компаний возглавляют женщины

Сейчас из 1,6 млн руководителей почти 511 тыс. — женщины. Наибольшая доля женщин на руководящих постах была зафиксирована в 2022 году — 31,6%, с тех пор показатель постепенно снижается, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сервис Rusprofile.

При этом «женский» бизнес значительно уступает по доходности «мужскому»: совокупная прибыль топ-10 компаний под управлением мужчин превышает 19,2 трлн рублей, а под руководством женщин — 6,2 трлн рублей.

Россия входит в тройку стран «большой двадцатки» с наибольшим гендерным разрывом в зарплатах. По данным Росстата, средняя зарплата женщин в 2023 году составила 61,1 тыс. рублей, а мужчин — 87,7 тыс., разрыв достиг 26 тыс. рублей, или 43,5%. Для сравнения: в 2021 году женщины в среднем зарабатывали 48,6 тыс., мужчины — 67 тыс. рублей.