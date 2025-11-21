Благотворительная организация «Перспективы» запустила акцию по сбору новогодних подарков для детей и взрослых

Уже 29 лет «Перспективы» помогают детям и взрослым с тяжелой инвалидностью и ментальными особенностями в интернатах, квартирах сопровождаемого проживания и семьях Петербурга. Начиная с сентября сотрудники и волонтеры «Перспектив» собирают волшебный список подарков для подопечных, чтобы в ноябре запустить акцию «Лично от тебя». Если человек в силу физических или ментальных особенностей никак не может рассказать о своей мечте, подбирают вещь, которая его точно порадует. Ведь они хорошо знают каждого подопечного: характер, особенности, привычки.

«Мечта Руслана — столик для игр. Руслан живет в детском доме-интернате. Это веселый, творческий и очень любознательный парень. Столик для игр поможет мальчику продолжить свои исследования. Ангелина тоже живет в детском доме-интернате. Ни один ее день не обходится без аудиосказок или песен, она их просто обожает. Прекрасным подарком для Ангелины станет граммофон, ведь там собрано много новых интересных сказок.

Егор — спокойный и ласковый мальчик. Он плохо видит, окружающий мир он познает через звуки и предметы. Поэтому социальные кураторы «Перспектив» в детском доме-интернате предлагают подарить мальчику тактильный бизиборд. Мечта Светы — красивое постельное белье. Света любит создавать уют, и сейчас девушка живет не в интернате, как раньше, а в квартире сопровождаемого проживания «Перспектив» на Морской набережной — и со вкусом обустраивает свою комнату», — рассказала команда «Перспектив».

Всего в списке 622 подарка. Чтобы помочь устроить праздник для подопечных благотворительной организации, можно оставить пожертвование. На них команда купит подарки, а в декабре их вручат лично. На сайте проекта «на звездном небе акции» загорится звезда именем и пожеланием от жертвователей. А в конце января подведут итоги акции.