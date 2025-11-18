Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Кембриджский словарь назвал термин «парасоциальный» словом 2025 года

Термин означает безответную эмоциональную привязанность или односторонние отношения с медийной личностью, героем книги или фильма, сериала, а сегодня — и с искусственным интеллектом.

Shutterstcok

Термин «парасоциальный» или «парасоциальная интеракция» впервые появился в исследовании социологов Дональда Хортона и Ричарда Вола в 1956 году. В его ходе ученые анализировали привязанность телезрителей к ведущим ток-шоу.

С появлением и распространением интернета и социальных сетей термин стал употребляться гораздо чаще. В 2023 году его добавили Кембриджский словарь, а в 2025 году выбрали «Словом года».

Оно отразило растущее влияние социальных сетей и технологий на коммуникацию. Актуальность слова резко выросла в 2025 году на волне поп-культурных событий. Так, многие вспоминают резонанс вокруг отношений певицы Тейлор Свифт и профессионального игрока в американский футбол Трэвиса Келси. Другая артистка, Чаппелл Рон попала в скандал из-за своего безучастного отношения к фанатам. 

В прошлом году словом года стал глагол «манифестировать».

