«Просто предали»: Татьяна Буланова прокомментировала уход «энергосберегающей» подтанцовки

«Я с ними больше не работаю. Не хочу об этом говорить, некрасивая история. Честно говоря, просто предали. Если вы их где-то выловите, спросите у них, что произошло», — заявила Буланова.

Певица подтвердила, что полюбившаяся публике хореография на песню «Один день» осталась в прошлом, а ее концерты теперь проходят с обновленной программой. Буланова более не планирует работать с исполнителями. По ее словам, после всего одной недели месячных гастролей пара танцоров покинула коллектив, оставив его в сложной ситуации. При этом певица оставила возможность для восстановления сотрудничества с Дмитрием Берегулей, в то время как отношения с семьей Алалыкиных считает окончательно испорченными.

Однако у самой команды — своя версия произошедшего. Их представитель Артур Базинян заявил, что конфликт достиг апогея не с самой артисткой, а с ее новым директором. По его словам, инцидент был связан с применением физической силы в отношении Алены Алалыкиной. Танцоры, находясь, по их утверждению, в хороших отношениях с Булановой, не хотели публичного обсуждения, но были вынуждены дать комментарий из-за потока негатива в их адрес.

На данный момент бывшая подтанцовка, согласно источникам, остается невостребованной на рынке. Причиной называют их завышенные финансовые запросы и нежелание довольствоваться ролью в массовке.