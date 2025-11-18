Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

«Просто предали»: Татьяна Буланова прокомментировала уход «энергосберегающей» подтанцовки

Певица обвинила в предательстве танцоров Максима и Алену Алалыкиных, которые покинули ее в разгар масштабного гастрольного тура. Ранее из коллектива по состоянию здоровья ушел самый заметный участник вирусных выступлений Дмитрий Берегуля.

Валентин Блох для Собака.ru

«Я с ними больше не работаю. Не хочу об этом говорить, некрасивая история. Честно говоря, просто предали. Если вы их где-то выловите, спросите у них, что произошло», — заявила Буланова.

Певица подтвердила, что полюбившаяся публике хореография на песню «Один день» осталась в прошлом, а ее концерты теперь проходят с обновленной программой. Буланова более не планирует работать с исполнителями. По ее словам, после всего одной недели месячных гастролей пара танцоров покинула коллектив, оставив его в сложной ситуации. При этом певица оставила возможность для восстановления сотрудничества с Дмитрием Берегулей, в то время как отношения с семьей Алалыкиных считает окончательно испорченными.

Однако у самой команды — своя версия произошедшего. Их представитель Артур Базинян заявил, что конфликт достиг апогея не с самой артисткой, а с ее новым директором. По его словам, инцидент был связан с применением физической силы в отношении Алены Алалыкиной. Танцоры, находясь, по их утверждению, в хороших отношениях с Булановой, не хотели публичного обсуждения, но были вынуждены дать комментарий из-за потока негатива в их адрес.

На данный момент бывшая подтанцовка, согласно источникам, остается невостребованной на рынке. Причиной называют их завышенные финансовые запросы и нежелание довольствоваться ролью в массовке.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: