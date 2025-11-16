В Петербурге готовят ужесточение мер против продажи вейпов

На заседании городского парламента сенатор Андрей Кутепов сообщил, что Совет Федерации рассматривает возможность перехода к более жестким мерам в отношении продажи электронных сигарет. Он подчеркнул, что добивается введения дополнительных ограничений на территории Санкт-Петербурга.

Инициативу обсуждали после выступления депутата Павла Крупника, который указал, что производители вводят потребителей в заблуждение, утверждая, что вейпы менее вредны, чем традиционные сигареты. Крупник настаивал на необходимости ускорить принятие федерального закона о полном запрете, сообщает «РБК».

Кутепов напомнил, что уже действует запрет на продажу вейпов несовершеннолетним и на их реализацию в общественном транспорте. Он также отметил, что президент страны поддержал идею полного запрета электронных сигарет.

«Я думаю, что в ближайшее время мы подойдем к более радикальным мерам в части продажи вейпов. До сих пор у нас нет четкого медицинского подтверждения, насколько они вредят здоровью наших граждан», — рассказал Кутепов.

Спикер ЗакСа Александр Бельский заявил, что исполнительные органы власти до сих пор не устранили нелегальный ларек с вейпами на углу Невского проспекта и Садовой улицы. Кутепов заверил, что знает о ситуации и продолжает добиваться ограничений на продажу подобной продукции в городе.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что депутаты готовы принять законопроект о запрете продажи вейпов, и большинство парламентариев поддерживают такую меру. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин также выступал за предоставление регионам права самостоятельно вводить запрет.

Председатель бюджетно-финансового комитета Денис Четырбок отмечал, что Петербург готов воспользоваться правом полного запрета. По его словам, разработка закона может начаться осенью, а окончательное принятие ожидается весной следующего года.

На начало года в городе было более 2,3 тысяч торговых точек с электронными сигаретами. В случае введения полного запрета все они будут обязаны прекратить продажу вейпов.