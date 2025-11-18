Как петербуржец бросил все, переехал из города в деревню и основал проект «Избовье», где жители глубинок сдают дома туристам

О проекте «Избовье»

Однажды у меня возник вопрос: как зарабатывать деньги в деревне? Удаленная работа мне не интересна. Я решил попробовать сдавать часть дома в аренду за 5000 рублей в сутки. Стоимость включала трехразовое питание, проживание и экскурсии. Предложение заинтересовало многих — за полгода у меня было порядка 60 заездов. Отзывы хорошие: многим удалось отвлечься от повседневной рутины, перезагрузиться, выспаться.

Мне стало интересно проверить гипотезу: будет ли такой формат востребован среди других владельцев деревенских домов. Я создал телеграм-канал, где люди из глубинки могут выложить объявление о сдачи дома в аренду путешественникам. Так появилось «Избовье». Проект позволяет получить жителям деревни заработок, а горожанам — прикоснуться к аутентичной культуре.

Разместить объявление в канале может собственник старого дома или избы в российской глубинке. Главная цель проекта — сохранить и популяризировать деревенское наследие. В канале размещаю посты только с хорошими фотографиями и подробным описанием условий заезда. Потенциальному путешественнику важно понимать, что его ждет: есть ли душ, туалет, газ, включено ли питание, можно ли заселиться с животными. Чем больше информации, тем больше вероятность, что к человеку приедут в гости.

Гипотеза зарекомендовала себя успешно — порядка 37 домов участвуют в проекте. Люди из глубинки благодарят за предоставленную возможность, так как для них это еще один вариант дохода. Путешественники говорят, что это удобно. В ближайшее время у «Избовья» появится площадка в формате маркетплейса: с личным кабинетом, системой бронирования, оплаты и возврата денег.

Мне кажется, одной из причин популярности [отдыха в избах] — ностальгия по прошлому. Плюс общество устало от погони за «успешным успехом»: карьера, семья, своя квартира. Люди хотят отдохнуть от повседневной рутины и прийти к более размеренной жизни.