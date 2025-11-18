Как петербуржец бросил все, переехал из города в деревню и основал проект «Избовье», где жители глубинок сдают дома туристам

36-летний Кирилла Доронин, устав от ритма большого города, переехал из Петербурга в деревню и завел свой блог о жизни в Новгородской области. Через несколько лет затея выросла в проект «Избовье», где владельцы деревенских домов предлагают путешественникам соприкоснуться с местным бытом. Специально для Собака.ru Кирилл рассказывает свою историю.
О переезде в деревню и семейном доме
Я работал в маркетинге, занимался продажами, корпоративными коммуникациями. В 2023 году произошел переломный момент, связанный со здоровьем. На протяжении месяца у меня были сильные головокружения — я обследовался и лег в больницу. После лечения стало немного полегче, и я решил, что нужно кардинально изменить свою жизнь. Уволился, забрал кошку и уехал жить в Новгородскую область, в свою родовую усадьбу 1922 года. Я даже не знал, есть ли в доме дрова, насколько в нем тепло зимой. Мне просто хотелось побыть наедине с собой.
Участок в Новгородской области еще в 1970-х приобрела бабушка для своих родителей. Если верить местным легендам, дом изначально принадлежал цыганам — говорят, они даже выступали с медведем. Прабабушка и прадедушка прожили в доме почти 20 лет, после чего он перешел по наследству к бабушке. Все детство, юность я провел здесь.
О жизни в новых условиях и блоге
В Новгородскую область я переехал осенью. Первые полгода испытывал необычные ощущения. Чувство, что открываю что-то новое для себя, вызывало восторг. Жить в своем доме в деревне — лучше, чем в квартире: минимум шума, природа вокруг. Единственный минус — отсутствие магазинов поблизости.
Физический труд для меня стал частью трансформации: помог преодолеть тревоги, пересобрать себя и начать активно жить. Я просыпался, приносил воду из колодца, колол и сушил дрова, растапливал дом, чистил на улице снег, читал книги. Потихоньку начал реставрировать здание, сделал колодец, провел зимний водопровод и осуществил детскую мечту — построил баню. Жил на часть денег от сдачи недвижимости — примерно на 13 тысяч рублей.
Зима для меня стала по сути временем для осознания и планирования жизни. Я завел свой блог, где начал рассказывать о ремонте, быте, своем детстве и о том, как, не имея больших финансов, начать все заново. В соцсетях довольно быстро обрел популярность. Меня пригласили поучаствовать в программе «Большие перемены», где людям помогают с ремонтом жилища. Команда проекта обустроила в доме кухню, сделала новую русскую печку и обновила гостиную.
О проекте «Избовье»
Однажды у меня возник вопрос: как зарабатывать деньги в деревне? Удаленная работа мне не интересна. Я решил попробовать сдавать часть дома в аренду за 5000 рублей в сутки. Стоимость включала трехразовое питание, проживание и экскурсии. Предложение заинтересовало многих — за полгода у меня было порядка 60 заездов. Отзывы хорошие: многим удалось отвлечься от повседневной рутины, перезагрузиться, выспаться.
Мне стало интересно проверить гипотезу: будет ли такой формат востребован среди других владельцев деревенских домов. Я создал телеграм-канал, где люди из глубинки могут выложить объявление о сдачи дома в аренду путешественникам. Так появилось «Избовье». Проект позволяет получить жителям деревни заработок, а горожанам — прикоснуться к аутентичной культуре.
Разместить объявление в канале может собственник старого дома или избы в российской глубинке. Главная цель проекта — сохранить и популяризировать деревенское наследие. В канале размещаю посты только с хорошими фотографиями и подробным описанием условий заезда. Потенциальному путешественнику важно понимать, что его ждет: есть ли душ, туалет, газ, включено ли питание, можно ли заселиться с животными. Чем больше информации, тем больше вероятность, что к человеку приедут в гости.
Гипотеза зарекомендовала себя успешно — порядка 37 домов участвуют в проекте. Люди из глубинки благодарят за предоставленную возможность, так как для них это еще один вариант дохода. Путешественники говорят, что это удобно. В ближайшее время у «Избовья» появится площадка в формате маркетплейса: с личным кабинетом, системой бронирования, оплаты и возврата денег.
Мне кажется, одной из причин популярности [отдыха в избах] — ностальгия по прошлому. Плюс общество устало от погони за «успешным успехом»: карьера, семья, своя квартира. Люди хотят отдохнуть от повседневной рутины и прийти к более размеренной жизни.
О планах
Недавно я переехал к своей девушке Юлии. Вместе мы запустили проект «Не вещи». Подписчики присылают нам свои истории о старинных семейных предметах. Мы выбираем самую трогательную, забираем вещь, реставрируем и возвращаем обратно. Весь процесс снимаем и выкладываем на YouTube — недавно вышел первый выпуск.
Пока не знаю, когда вернусь в деревню, — плыву по течению. Сейчас я сконцентрирован на создании семьи.
