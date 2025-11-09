Скончался народный артист России Владимир Симонов

Театр имени Евгения Вахтангова сообщил в телеграм-канале о смерти актера Владимира Симонова.

«Не стало народного артиста России Владимира Александровича Симонова. Горе. Слов нет, только слезы. Светлая память», — следует из текста обращения.

Симонов на протяжении десятилетий оставался одним из ведущих актеров труппы, где служил с 1988 года. Его театральная карьера включала участие в постановках «Вахтангов. Путь к Турандот», «Ветер шумит в тополях», «Война и мир», «Дядя Ваня», «Минетти», «Улыбнись нам, Господи», «Отелло», «Принцесса Турандот», «Амфитрион», «Дон Кихот» и других.

Помимо работы на сцене, актер активно снимался в кино и на телевидении. В его фильмографии — «Одиноким предоставляется общежитие», «Граница. Таежный роман», «Московские окна», «Дети Арбата», «Ржевский против Наполеона», «Перевал Дятлова», «Пальма» и другие проекты. Симонов был лауреатом премий «Чайка» и «Хрустальная Турандот», а также награжден орденами Дружбы и Почета.

Артист родился 7 июня 1957 года в Октябрьске. После школы сначала не смог поступить в Театральное училище им. Б. Щукина, но позже был принят и завершил обучение. В 2024 году он получил орден Почета за вклад в развитие российской культуры.

У актера — двое дочерей и трое сыновей.



Редакция Собака.ru выражает соболезнования родным и близким Владимира Александровича Симонова.