Фонд AdVita запустил новогоднюю акцию «Подарок для души»

В этом году благотворительный фонд собирает подарки для 750 взрослых пациентов онкологических отделений клиник в Петербурге. Можно либо прислать подарок самостоятельно, либо пожертвовать средства, на которых команда фонда купит все необходимые презенты. Акция продлится до 16 декабря, чтобы успеть передать все собранные дары пациентам к новогодним праздникам.
«Волшебство Нового года — это всегда немножко про ожидание чуда. Фонд AdVita призывает в преддверии праздничных дней порадовать людей, которые особенно нуждаются в поддержке и тепле. Во время новогодних каникул в больницах остаются пациенты, которые не имеют возможности отправиться домой — им необходимо продолжать лечение от рака. Многие из них приехали в Петербург из других городов, а в праздники особенно тяжело находиться наедине со своей болезнью, вдали от родных и близких», — рассказали представители фонда.
Собранные подарки отправят в онкологические отделения четырех клиник:
- НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой;
- Онкологический центр им. Н.П. Напалкова;
- НМИЦ им. В.А. Алмазова;
- Городская клиническая больница № 31.
Поучаствовать в акции можно разными способами. Первый: передать подарки самостоятельно. Их примут в офисе фонда AdVita или в магазине «Легко-легко». Адреса и график работы точек сбора указаны на странице акции.
Ниже список практичных и приятных вещей, которые особенно порадуют пациентов:
- Термокружки
- Пледы
- Бутылки для воды
- Детский крем
- Антистресс-раскраски и цветные карандаши (от 18 цветов)
- Сканворды и кроссворды
- Массажные мячи
- Деревянные елочные игрушки
- Чай (любой)
Также можно сделать пожертвование. Чтобы волонтеры могли красиво упаковать и доставить все подарки, необходимо собрать 500 000 рублей. Эти средства пойдут на организацию логистики, упаковку и закупку недостающих предметов.
Комментарии (0)