Фонд AdVita запустил новогоднюю акцию «Подарок для души»

«Волшебство Нового года — это всегда немножко про ожидание чуда. Фонд AdVita призывает в преддверии праздничных дней порадовать людей, которые особенно нуждаются в поддержке и тепле. Во время новогодних каникул в больницах остаются пациенты, которые не имеют возможности отправиться домой — им необходимо продолжать лечение от рака. Многие из них приехали в Петербург из других городов, а в праздники особенно тяжело находиться наедине со своей болезнью, вдали от родных и близких», — рассказали представители фонда.

Собранные подарки отправят в онкологические отделения четырех клиник:

НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой;

Онкологический центр им. Н.П. Напалкова;

НМИЦ им. В.А. Алмазова;

Городская клиническая больница № 31.

Поучаствовать в акции можно разными способами. Первый: передать подарки самостоятельно. Их примут в офисе фонда AdVita или в магазине «Легко-легко». Адреса и график работы точек сбора указаны на странице акции.

Ниже список практичных и приятных вещей, которые особенно порадуют пациентов:

Термокружки

Пледы

Бутылки для воды

Детский крем

Антистресс-раскраски и цветные карандаши (от 18 цветов)

Сканворды и кроссворды

Массажные мячи

Деревянные елочные игрушки

Чай (любой)

Также можно сделать пожертвование. Чтобы волонтеры могли красиво упаковать и доставить все подарки, необходимо собрать 500 000 рублей. Эти средства пойдут на организацию логистики, упаковку и закупку недостающих предметов.