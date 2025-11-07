Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

Фонд AdVita запустил новогоднюю акцию «Подарок для души»

В этом году благотворительный фонд собирает подарки для 750 взрослых пациентов онкологических отделений клиник в Петербурге. Можно либо прислать подарок самостоятельно, либо пожертвовать средства, на которых команда фонда купит все необходимые презенты. Акция продлится до 16 декабря, чтобы успеть передать все собранные дары пациентам к новогодним праздникам.

Shutterstock.com

«Волшебство Нового года — это всегда немножко про ожидание чуда. Фонд AdVita призывает в преддверии праздничных дней порадовать людей, которые особенно нуждаются в поддержке и тепле. Во время новогодних каникул в больницах остаются пациенты, которые не имеют возможности отправиться домой — им необходимо продолжать лечение от рака. Многие из них приехали в Петербург из других городов, а в праздники особенно тяжело находиться наедине со своей болезнью, вдали от родных и близких», — рассказали представители фонда.

Собранные подарки отправят в онкологические отделения четырех клиник:

  • НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой;
  • Онкологический центр им. Н.П. Напалкова;
  • НМИЦ им. В.А. Алмазова;
  • Городская клиническая больница № 31.

Поучаствовать в акции можно разными способами. Первый: передать подарки самостоятельно. Их примут в офисе фонда AdVita или в магазине «Легко-легко». Адреса и график работы точек сбора указаны на странице акции.

Ниже список практичных и приятных вещей, которые особенно порадуют пациентов:

  • Термокружки
  • Пледы
  • Бутылки для воды
  • Детский крем
  • Антистресс-раскраски и цветные карандаши (от 18 цветов)
  • Сканворды и кроссворды
  • Массажные мячи
  • Деревянные елочные игрушки
  • Чай (любой)

Также можно сделать пожертвование. Чтобы волонтеры могли красиво упаковать и доставить все подарки, необходимо собрать 500 000 рублей. Эти средства пойдут на организацию логистики, упаковку и закупку недостающих предметов.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: