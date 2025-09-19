Личный опыт: как я стал администратором «Сообщества» на Новой Голландии по программе сопровождающего трудоустройства

В инклюзивных мастерских «Простые вещи» есть программа сопровождающего трудоустройства. Цель проекта — помочь людям с ментальными особенностями получить профессиональные навыки и найти оплачиваемую работу. Три месяца назад таким образом 32-летний Ваня Шарипов нашел место, которое его восхищает. Он устроился администратором в городскую гостиную «Сообщество» на Новой Голландии. Собака.ru рассказывает его историю.
Ваня Шарипов родился в Лодейном поле в Ленобласти. В 18 лет выпустился из детского дома и его перевели в Психоневрологический интернат. В 30 лет Ваня почувствовал, что ему необходим новый опыт, но работать за пределами «ДСО Петергоф» не мог. Тогда он переехал в тренировочную квартиру благотворительной организации «Апельсин».
Первую работу он обрел благодаря программе социальной занятости ГАООРДИ — занимался лозоплетением. Вскоре выучился на оператора ПК, прошел курсы по графическому дизайну. Затем устроился бригадиром в центр сопровождаемого трудоустройства «Работа I», где обучал коллег быстро скручивать медь. Проработал там полгода, а затем начал искать другое место.
Ваня обратился в центр социально-трудовой адаптации для людей с инвалидностью «Мастер ОК», где ему нашли подходящий вариант — изготовитель сувениров в Центре «Белая ворона». «В Центре я научился лепить из глины, вышивать на машинке. Могу теперь делать разные сувениры. Коллектив у нас хороший, дружим, общаемся», — рассказывал Ваня в интервью для «Мастер ОК».
Об инклюзивном кафе «Огурцы» и мастерских «Простые вещи» Маши Грековой Ваня услышал от знакомых. В тот момент Маша планировала открыть второе Нормальное место в районе Дыбенко. Ваня узнал об этом и записался на собеседование, но подобрать подходящую работу ему не смогли.
Уже в конце декабря 2023 года Маша Грекова предложила Ване вакансию в Нормальном месте в Севкабель Порту. Он тогда жил в тренировочной квартире в Красногвардейском районе, добираться на коляске ему было неудобно. Его подключили к услуге социального такси, а в январе 2024 года он устроился помощником администратора в Нормальном месте.
«Первая смена прошла хорошо, без нареканий», — рассказывает Ваня в разговоре с Собака.ru. Ему нравилось общаться с людьми, продавать кофе и изделия инклюзивных мастерских. «Одно время у нас была школа бариста. Несмотря на работу администратором, я тоже вовлекался в обучение», — вспоминает он.
«Самые запоминающиеся моменты — когда приходилось работать одному. Это было довольно волнительно. В Нормальном месте проходило несколько мероприятий, было много людей, приходилось параллельно готовить кофе и пробивать товары на кассе. Я старался всегда подходить к этим моментам ответственно, поскольку мы были не просто администраторами, мы были лицом Нормального места. Значит, нужно постараться, чтобы гостям было комфортно и безопасно!», — говорит Ваня.
В какой-то момент стало понятно, что Нормальное место будет переезжать из Севкабель Порта. Мероприятия поставили на паузу, закрылся коворкинг. Администраторские задачи сокращались, и Ваня решил, что пора снова искать работу. Специалистка по сопровождаемому трудоустройству инклюзивных мастерских «Простые вещи» Дина предложила Ване вакансию администратора в «Сообществе» на Новой Голландии.
Ваня записался на онлайн-собеседование, рассказал о себе и своих компетенциях. Управляющая «Сообщества» Таня описала задачи, объяснила организационные моменты. И случился мэтч: договорились про график, зарплату и зоны ответственности. Когда Ваня приехал на Новую Голландию, он буквально расцвел в этом пространстве, вспоминает Дина. «Ему было важно было самому „прочувствовать“ место, а коллективу — познакомиться с ним вживую. Я смотрела на них и понимала: стажировка пройдет успешно. Мы уезжали с ощущением, что это начало чего-то большого и правильного», — говорит она.
«Мне понравилась Новая Голландия в первую очередь из-за доступности. В Севкабель Порту Нормальное место располагалось на втором этаже, что неудобно, а “Сообщество” на Новой Голландии расположено на первом — ты не зависишь от лифта», — отмечает Ваня.
«Первый день в сообществе прошел замечательно — коллеги рассказывали про специфику работы», — вспоминает он. Ване практически не потребовалось дополнительное обучение, благодаря опыту, полученному в Нормальном месте. По рассказам коллег, он быстро ориентировался в задачах, действовал самостоятельно, не стеснялся задавать вопросы. От части физической работы его освободили.
Ваня официально устроен в «Сообществе» с 4 июля. «Эту работу считаю достаточно серьезной. Летом в пространстве было меньше людей, а осенью стало намного больше, возобновились мероприятия», — объясняет Ваня. Работа администратором в сообществе приносит ему удовольствие. «Три важные ценности, из-за которых мне так нравится она, — это стабильность, атмосфера и коллектив!» — признается он.
«[На вопрос “О чем я мечтаю?”] мне, к сожалению, нечего отвечать пока. В современных реалиях сложно предугадать, что будет завтра», — говорит Ваня. Тем не менее он видит ценность в друзьях, которые поддержат в трудную минуту. «Самое главное — чтобы они не упрекали ни в чем и не предавали», — заключает он.
Комментарии (0)