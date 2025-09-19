Личный опыт: как я стал администратором «Сообщества» на Новой Голландии по программе сопровождающего трудоустройства

Ваня Шарипов родился в Лодейном поле в Ленобласти. В 18 лет выпустился из детского дома и его перевели в Психоневрологический интернат. В 30 лет Ваня почувствовал, что ему необходим новый опыт, но работать за пределами «ДСО Петергоф» не мог. Тогда он переехал в тренировочную квартиру благотворительной организации «Апельсин».

Первую работу он обрел благодаря программе социальной занятости ГАООРДИ — занимался лозоплетением. Вскоре выучился на оператора ПК, прошел курсы по графическому дизайну. Затем устроился бригадиром в центр сопровождаемого трудоустройства «Работа I», где обучал коллег быстро скручивать медь. Проработал там полгода, а затем начал искать другое место.

Ваня обратился в центр социально-трудовой адаптации для людей с инвалидностью «Мастер ОК», где ему нашли подходящий вариант — изготовитель сувениров в Центре «Белая ворона». «В Центре я научился лепить из глины, вышивать на машинке. Могу теперь делать разные сувениры. Коллектив у нас хороший, дружим, общаемся», — рассказывал Ваня в интервью для «Мастер ОК».