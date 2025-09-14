В Ленобласти сошел с рельсов тепловоз

Сейчас на участке проводят проверочные действия и восстановительные работы. Как уточнили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, из-за сода поезда на перегоне Строганово — Мшинская временно отменили семь пригородных поездов. 12 электричек следуют только до железнодорожной станции Сиверская.



Изменения в маршрутах поездов коснутся также следующих пассажирских поездов:

№ 839 «Ласточка» Петербург — Печоры;

№ 50 Минск — Петербург;

№ 84 Гомель — Петербург.

Время в пути увеличится до шести часов. Кроме того, электропоезда отправлением из Петербурга по Витебскому направлению следуют только до станции Павловск.