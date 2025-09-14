Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Общество

В Ленобласти сошел с рельсов тепловоз

Происшествие случилось близ станции Семрино в Гатчинском округе. Погиб машинист поезда.

Shutterstock.com

Сейчас на участке проводят проверочные действия и восстановительные работы. Как уточнили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, из-за сода поезда на перегоне Строганово — Мшинская временно отменили семь пригородных поездов. 12 электричек следуют только до железнодорожной станции Сиверская.

Изменения в маршрутах поездов коснутся также следующих пассажирских поездов:

  • № 839 «Ласточка» Петербург — Печоры;
  • № 50 Минск — Петербург;
  • № 84 Гомель — Петербург.

Время в пути увеличится до шести часов. Кроме того, электропоезда отправлением из Петербурга по Витебскому направлению следуют только до станции Павловск.

