С 2020 года россияне стали заметно меньше доверять друг другу! Почему так происходит? Чем грозит? И что делать?

Зачем социологи измеряют доверие?

Ника Костенко (научный сотрудник Тель-Авивского университета): Показатель генерализованного доверия — это ключевая штука. Считается, что он слабо меняется во времени, хотя это не совсем так — он остается примерно на одном уровне в стабильных обществах, а вот в тех, что переживают пертурбации, уровень доверия может сильно меняться.

Вполне доказано, что уровень доверия является важным предиктором экономического роста. Это естественно: если мы не доверяем людям настолько, что в каждой шаверме стоит по охраннику, то транзакционные издержки у нас стремительно растут. Если мы не доверяем своим контрагентам, то приходится тратиться больше на сигнализацию, охрану, адвокатов, проверку всех деловых партнеров. В обществах с высоким уровнем генерализованного доверия мы можем пожать руки и считать сделку заключенной.

Ксения Тенишева (директор программ по направлению Социология Школы вычислительных социальных наук ЕУСПб): Есть много исследований, которые показывают, что доверие важно как на микроуровне, так и на макроуровне. Начиная с самого банального: если вы не доверяете человеку, то вам будет сложно начать с ним общаться, не говоря уже о перспективах такого общения.

На макроуровне уровень доверия в стране является важным предиктором экономического роста. Есть исследования, которые показывают связь между уровнем доверия и самооценкой благополучия (то, что иногда еще интерпретируют как Индекс счастья). Там, где доверяют окружающим, люди в среднем несколько счастливее.