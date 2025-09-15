С 2020 года россияне стали заметно меньше доверять друг другу! Почему так происходит? Чем грозит? И что делать?

За последние пять лет жители России стали более недоверчивыми к окружающим — такой вывод можно сделать из недавнего исследования ВЦИОМ. Согласно данным опроса, опубликованным 9 сентября, 49% россиян полагают, что большинство людей более или менее заслуживает доверия (в 2020 году этот показатель был на уровне 55%). Почему так происходит? Что это значит? И к каким последствиям может привести? Как уровень доверия связан с экономическим ростом и состоянием здравоохранения? На все эти вопросы Собака.ru отвечают социологи Ксения Тенишева и Ника Костенко.
Зачем социологи измеряют доверие?
Ника Костенко (научный сотрудник Тель-Авивского университета): Показатель генерализованного доверия — это ключевая штука. Считается, что он слабо меняется во времени, хотя это не совсем так — он остается примерно на одном уровне в стабильных обществах, а вот в тех, что переживают пертурбации, уровень доверия может сильно меняться.
Вполне доказано, что уровень доверия является важным предиктором экономического роста. Это естественно: если мы не доверяем людям настолько, что в каждой шаверме стоит по охраннику, то транзакционные издержки у нас стремительно растут. Если мы не доверяем своим контрагентам, то приходится тратиться больше на сигнализацию, охрану, адвокатов, проверку всех деловых партнеров. В обществах с высоким уровнем генерализованного доверия мы можем пожать руки и считать сделку заключенной.
Ксения Тенишева (директор программ по направлению Социология Школы вычислительных социальных наук ЕУСПб): Есть много исследований, которые показывают, что доверие важно как на микроуровне, так и на макроуровне. Начиная с самого банального: если вы не доверяете человеку, то вам будет сложно начать с ним общаться, не говоря уже о перспективах такого общения.
На макроуровне уровень доверия в стране является важным предиктором экономического роста. Есть исследования, которые показывают связь между уровнем доверия и самооценкой благополучия (то, что иногда еще интерпретируют как Индекс счастья). Там, где доверяют окружающим, люди в среднем несколько счастливее.
Сейчас о доверии большинству людей заявляют 49% россиян — это много или мало?
Ника Костенко: Вообще в странах с более или менее стабильной экономической системой (вроде Австрии) без больших кризисов показатель доверия/недоверия должен быть примерно 50 на 50. В Китае о готовности доверять большинству людей заявляют 55%. В очень стабильных и благополучных странах показатель генерализованного доверия выше: в Финляндии — 69%, в Норвегии — 72%, в Дании 74%.
Так что сам по себе показатель в 49% — это весьма неплохо. Проблема в том, что данные ВЦИОМ отличаются от данных международных опросов (из которых нам и известно, что в Китае людям доверяют 55%, а в Норвегии — 72%, таких как World Value Servay — прим. Собака.ru). Впервые такой международный опрос был проведен в 1990 году и показал, что в СССР большинству людей готовы доверять 35% населения. Это считается некоей отсечкой советского уровня доверия, что не вполне точно — ведь масштабные изменения в стране уже начались. Мы можем предполагать, что в эпоху Застоя, доверие было выше, возможно где-то 40%.
Второй раз исследование проводилось в 1995-м и показало, что в России лишь 23% считают, что людям можно доверять (одно из сильнейших падений за историю наблюдений). Следующий замер показал небольшой рост — 24,5%. В 2011 году — уже 28%, но в 2017-м вновь падение — около 23%. То есть мы вернулись к уровню 1995 года (даже чуть-чуть ниже, на доли процента). С тех пор независимых международных исследований не проводилось, но вряд ли следует ожидать, что доверие выросло больше чем в два раза. Тем более что уже в 2015 году опрос ВЦИОМ показал уровень доверия в России 46%.
Впрочем, 23%, оставаясь довольно низким результатом, вовсе не является чем-то ужасным. В Колумбии о доверии к большинству людей заявляют 4,5%, в Албании — 2,8%. В Грузии — 9%, в Марокко —16%, в Египте — 7%, в Зимбабве — 2%.
Почему данные ВЦИОМ и международных опросов так отличаются?
Ксения Тенишева: В целом опросы ВЦИОМ имеют сравнительно высокое качество, поэтому мы не можем говорить просто, что этот опрос какой-то не достоверный. Источников различий может быть два: как спрашивали и кого спрашивали. Формулировка вопроса («Вы согласны с тем, что большинству людей можно доверять, или нет?», — прим. Собака.ru) выглядит так же, как и в международных исследованиях. Значит, дело именно в том, кто отвечал на этот вопрос.
Если мы посмотрим в раздел «Методология», то увидим, что ВЦИОМ использует телефонный опрос. Как мы знаем, люди не любят разговаривать по телефону с незнакомцами. Люди (в частности и я тоже) вообще стараются не отвечать на незнакомые номера. Соответственно, мы можем ожидать, что те люди, которые взяли трубку и согласились пройти опрос до конца, имеют несколько более высокий уровень доверия, нежели у большинства обывателей. В то же время международные опросы проводятся очно.
И все же, почему доверие падает?
Ника Костенко: Вне зависимости от того, насколько мы соглашаемся с абсолютными цифрами ВЦИОМ, мы видим тенденцию. Общий уровень (тех, кто заявляет об однозначном доверии и о доверии с оговорками) за последние пять лет снизился — 49% против 55%. По сравнению с 2018 годом уровень доверия даже чуть вырос, но в основном за счет тех, кто скорее согласен с тем, что людям можно доверять. Однозначно доверяющих меньше, чем в 2018 году (9% против 12%), а однозначно не доверяющих столько же — 13%.
В целом причины лежат на поверхности. В первую очередь — это поляризация. Если мы видим, что человек отличается от нас по политическим взглядам, мы начинаем думать, что ему нельзя ни в чем доверять. Это разрушает мелкие связи: дружеские, соседские, даже семейные.
Конечно же, большую роль играет телефонное мошенничество. Вредит ситуации и поляризация по доходам. Довольно давно известно, что рост экономического неравенства приводит к росту недоверия (даже при общем экономическом росте). В этом смысле я даже несколько удивлена, что снижение такое маленькое.
Ксения Тенишева
Директор программ по направлению Социология Школы вычислительных социальных наук ЕУСПб:
«Важно помнить, что снижение доверия может иметь неожиданные и весьма важные эффекты — к примеру, ухудшение работы системы здравоохранения. Пациенты начинают меньше доверять врачам, врачи — пациентам. В итоге пациенты начинают заниматься самолечением, врачебным шопингом (ходить по максимальному числу специалистов одного профиля), отказываются от вакцинации и начинают верить псевдомедицине. Врачи, чтобы защититься от пациентов, назначают избыточные обследования и избегают сложных случаев. В итоге начинается спираль снижения доверия: пациенты приходят к врачам слишком поздно и плохо следуют их назначениям, начинается все больше судов и громких скандалов, медицина становится дороже и ее качество ухудшается».
Можно ли восстановить доверие?
Ника Костенко: Уровень генерализованного доверия — это вещь, которую очень сложно менять. Когда по ней наносится удар, она может очень сильно просесть, но потом восстанавливается она очень плохо, даже в довольно приличных условиях.
В целом дорога к восстановлению доверия более или менее известна — надежные институты, волонтерские организации, низовая активность при общей стабильности состояния. Если каждый год начинается новая интересная история и жизнь пишется заново, немного труднее становится настроиться на доверие к людям.
Ксения Тенишева: Базой для этого является общий социальный комфорт и безопасность. В безопасности мы больше друг другу доверяем. Яркий пример страны с высоким уровнем доверия — Южная Корея, где вы можете оставить вещи в любом месте, вернуться за ними через несколько дней, и никто к ним не притронется.
Мы понимаем, что сейчас не самое безопасное время. Это рождает тревожность, снижает субъективное благополучие, что роняет уровень доверия. Так что, боюсь, чтобы поднять уровень доверия, нам «всего навсего» надо вернуться в благополучные времена.
