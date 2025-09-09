Заказчиком убийства Тупака Шакура был Пи Дидди, пишет Usa Today со ссылкой на полицейский допрос, поданный в суд в начале этого года.

По словам «Киффи Ди», Шон «Дидди» Комбс впервые высказал желание избавиться от Тупака Шакура в 1995 году. «У меня есть пара проблем, которые нужно решить: Big CEO [рэпер The Notorious B.I.G., убитый в марте 1997-го] и 2Pac», — вспоминает гангстер их разговор. За «решение проблем» Дидди предложил 1 млн долларов — эту же сумму в 2003 году называл соучредитель и экс-президент основанного Комбсом в 1993 году лейбла Bad Boy Кирк Берроуз.

В сентябре 1996 года, после боксерского поединка в Лас-Вегасе Тупак Шакур неожиданно ударил соперника. Тот упал на землю, и толпа набросилась на него. Шакур вместе с руководителем Death Row Records Марионом «Суж» Найтом и членами уличной банды Bloods избивали его до прибытия охраны. Пострадавший отказался от медицинской помощи и не стал рассказывать полиции о произошедшем. Но сказал своему дяде, Дуэйну Киту «Кеффе Д» Дэвису.

Тупак Шакур был застрелен из проезжающего мимо автомобиля Cadillac в Лас-Вегасе в ночь на 7 сентября 1996 года. Днем 13 сентября, несмотря на попытки врачей остановить внутреннее кровотечение, рэпер скончался. По словам Берроуза, за неделю до убийства Тупака Пи Дидди нанял несколько мужчин, чтобы на арендованных автомобилях они поехали из Нью-Йорка в Лас-Вегас и обратно. Тогда он усомнился в логичности этого решения, поскольку «для этих людей было бы более экономичным и эффективным лететь самолетом».

В новом иске, поданном в 2025 году, Кирк Берроуз заявляет, что он «был свидетелем случаев, когда Комбс выражал паранойю и разочарование успехом Шакура, что указывало на его глубокую потребность уменьшить влияние своего соперника». Также «Комбс якобы делал заявления инсайдерам, предполагая, что присутствие Шакура в индустрии угрожает его наследию, что побудило его принять все более агрессивные меры, чтобы затмить и устранить конкуренцию».