В России могут исчезнуть почти 130 малых городов. Почему? Как спасти их от вымирания?

Сегодня в России насчитывают чуть больше 1100 городов. Однако в будущем их количество может заметно сократиться. Эксперты РАНХиГС подготовили доклад, в котором предупреждают: более сотни населенных пунктов страны могут потерять статус города. Почему так происходит? Проблема ли это? И если да, то почему она важна не только для малых городов, но и для миллионников? Можно ли спасти малые города от вымирания? И почему штаб-квартира Apple может быть в городе на 60 тысяч человек, а офис крупной российской корпорации будет, скорее всего, в Москве или Петербурге? На эти вопросы Собака.ru отвечает вместе с экспертами.
Торжок
В России могут исчезнуть 129 малых городов, согласно исследованию РАНХиГС, выдержки из которого опубликовали СМИ. В зону риска попали угольные, металлургические и лесопромышленные города на севере страны: Верхний Тагил (Свердловская область), Инта (Коми), Кемь и Медвежьегорск (Карелия), Оха (Сахалинская область). И некоторые населенные пункты в европейской части: Порхов (Псковская область), Заволжье (Нижегородская область), Нолинск (Кировская область), Трубчевск (Брянская область), Рошаль (Московская область), Торжок (Тверская область).
Авторы документа среди причин выделяют уменьшение числа рабочих мест, кризис промышленного производства, демографический спад, сокращение представителей малого и среднего бизнеса. За десять лет общая численность населения в 129 городах сократилась на 314 тысяч человек, но при этом данных по каждому населенному пункту в публикациях СМИ не приводят.
Для 106 малых городов уже готовят мастер-планы «по запуску инвестпроектов с развитием инфраструктуры», добавили в РАНХиГС, но не уточнили, каких.
Медвежьегорск
Правда ли 130 городов могут исчезнуть?
Депопуляция малых городов — тенденция последних десятилетий, считает директор фонда «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» Марина Липецкая. «Это не краткосрочный тренд, а долгосрочные процессы, — говорит она. — В некоторых городах, утративших свою производственную функцию, благодаря которой они выросли, это достаточно скорая перспектива».
«Вполне возможно, [что эта судьба может ждать десятки и даже более сотни городов], — считает директор центра “Российская кластерная обсерватория" Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Евгений Куценко. — У нас больше 1000 городских поселений. Превалируют малые города, и они в зоне риска. [Согласно прогнозу РАНХиГС],10% могут потерять статус города и стать поселками городского типа. Это вполне реальная перспектива. Предположить, что на какой-то территории люди исчезнут совсем? Сложно представить такой сценарий».
Социолог бюро исследований «Гражданская инженерия» Петр Иванов отмечает: деградирующие малые города будут иметь для людей скорее ностальгический смысл. «В Иркутской области, например, есть город Алзамай. У него возможно будущее как у места, куда люди будут приезжать и вспоминать свое детство. Когда таких людей не станет, то и города не станет, но это горизонт, думаю, 100 лет». Он также добавляет, что, возможно, спустя век в России станет меньше населенных пунктов, но пока в стране мало случаев, когда города действительно исчезали.
Почему российские города пустеют?
«Главные причины депопуляции российских городов — это миграция молодежи в крупные мегаполисы, переток производственного капитала в центры рынков, исчерпание ресурсной базы. Какой-то единой причины нет, — полагает Марина Липецкая, — Города, даже малые, — это сложные системы, где объединяются разные процессы».
Тем не менее эксперты выделяют несколько основных факторов, которые могут в той или иной степени работать в большинстве случаев. Самый понятный — финансовый. «Люди едут туда, где есть деньги, — констатирует в беседе с Собака.ru Петр Иванов из бюро "Гражданская инженерия". — Из малых городов люди переезжают в региональные столицы, из региональных столиц — в Москву и Петербург».
Впрочем, дело не только в зарплатах. Важно то, что может предложить город своим жителям: как в плане работы, так и в плане образования, потребления, транспорта. Именно поэтому, считает Евгений Куценко из НИУ ВШЭ, малые города могут сохраняться или даже динамично развиваться в богатых странах с высоким уровнем ВВП на душу населения и возможностью тратить значительные средства на инфраструктуру.
«Мы отлично знаем, что кампусы лучших университетов мира расположены в малых городах и пригородах, — говорит он. — Штаб-квартира Apple находится в Купертино, в городе на 60 тысяч человек. Представить себе такое в России или в Китае невозможно — очень развитая инфраструктура и логистика. Какая разница в Европе, живешь ты мегаполисе или в пригороде? Аэропорт, вокзал, все рядом, но это дорогое удовольствие».
Евгений Куценко
Директор центра «Российская кластерная обсерватория» Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ:
«Я не сомневаюсь, что в некоторых городах рядом с Петербургом вроде Выборга или Тихвина хорошо было бы жить. Но что делать с логистикой? То же самое с Подмосковьем. Взять хоть исторический Каширу — отличный город, но туда на электричке ехать 1,5 – 2 часа. Вы не будете тратить по 4 часа на дорогу до работы».
Какие это вызывает проблемы?
Как полагает Евгений Куценко из НИУ ВШЭ, в исчезновении населенных пунктов (тем более в потере ими статуса города), нет ничего трагического — это естественный процесс. «Исторические примеры есть: и города майя, и римские города, и Детройт в США. Так что мы переживаем?», — задается вопросом эксперт.
По мнению эксперта, главная причина, по которой этот вопрос звучит так остро, — контраст с советским временем, когда шла активная внутренняя колонизация территорий и появление промышленных городов. «Теперь у нас нет такого прироста населения, произошел демографический переход, — продолжает Куценко. — Вот и нет у нас такой экспансии. Сейчас новая реальность, в которой какие-то города будут успешными, а какие-то нет».
Евгений Куценко
Директор центра «Российская кластерная обсерватория» Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ:
«Для людей процесс опустения малых городов и переход их населения в большие центры — это плюс. Представьте, вы живете в населенном пункте на 12 тысяч человек, у вас ребенок. Куда он пойдет дальше? Либо вы останетесь, и он будет коров доить и на тракторе ездить, либо вы поедете в большой город, где он получит образование в вузе и сделает карьеру. Что вы лично выберете? Ответ очевиден и безальтернативен. Что до примера Купертино? Станем как США, тогда и поговорим об этом. Тогда, вполне возможно, какая-то крупная компания скажет, что не хочет открывать штаб-квартиру в Москве или Петербурге, а хочет в Пикалеве».
Впрочем Петр Иванов из бюро «Гражданская инженерия» оценивает этот процесс не столь однозначно. По его мнению, от перетекания населения в мегаполисы есть далеко не только плюсы. «Центральный момент тут в том, что людям в мегаполисах плохо — они болеют ментально и физически, не чувствуют себя счастливыми», — говорит он, добавляя, что по опросам, значительная часть россиян предпочла бы жить в сельской местности в индивидуальных домах.
Для самих крупных городов, добавляет эксперт, есть много минусов. «Нагрузка на систему здравоохранения, рост цен на недвижимость, в целом рост стоимости жизни — все это следствие миграционного давления на крупные города», — резюмирует Петр Иванов.
София Познанская
Руководитель Центра исследований малых городов:
«Исчезновение части малых городов — неочевидный многим вызов для всей страны. Когда в равномерном расселении происходят разрывы, следом происходит исчезновение культуры страны в местах разрывов. И мы должны четко ответить себе на вопросы: "Что дальше, после того как какие то территории перестанут быть теми самыми "объективно неэффективными" малыми городами? Какая дальше стратегия? Эти территории станут какими-то буферными зонами с неясной перспективой влияния?" Эти разрывы рано или поздно чем то заполнятся, вероятно».
Можно ли с этим что-то сделать?
Малым городам России нужна стратегия управляемого сжатия, считает Петр Иванов. Такое же решение недавно озвучила урбанист, глава бюро Master’s Plan Юлия Зубарик. «В Воркуте оставили три квартала, но при этом сумели сохранить научную функцию», — говорит она. Эксперт также привела в пример опыт Детройта в США, где после снижения численности населения на 30% в 1960-х на заброшенных территориях начали открывать парки. Руководитель Центра исследований малых городов София Познанская считает, что европейский опыт может быть не актуальным для многих российский городов — к ним требуется уникальных подход, обусловленный очевидной спецификой — масштабом территорий нашей страны.
«Выходом может стать их типологизация и дифференцированный подход к разработке мер государственной поддержки. Это позволит решить, вероятно, критически важную проблематику в условиях глобальных трендов (климатических, миграционных) — равномерное расселение, сохранение культуры и территориальной целостности», — говорит собеседница.
Марина Липецкая
Директор фонда «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» :
«Система расселения сама себя сбалансирует. Перенаселение мегаполисов в какой-то момент приведет к тому, что люди оттуда будут уезжать в более комфортные города. В малые города сейчас приезжают люди за доступным жильем, качественными социальными услугами и близостью к природной среде. Таким образом, при существенной разбалансировке система расселения будет корректироваться. Бизнес, люди выбирают оптимальные условия. В момент, когда условия становятся неоптимальными (к примеру в силу цен на недвижимость) люди будут переселяться в меньшие города».
Перезапуску малых городов способствуют локальные сообщества, коммуникация стейкхолдеров, наличие мастер-плана как объективной стратегии развития, запуск городского бренда, пилотные инвест-проекты, налоговые льготы, считают профессоры архитектурной школы МАРШ Сергей Малахов и Евгения Репина. В разговоре с Собака.ru они приводят в пример города Бирск и Камышин, где местные предпринимательские сообщества стали инициаторами креативного развития городов. «Они создают событийную, культурную, бизнес программы в постиндустриальном ключе, делая ставку на наследие и местную уникальность. Таким образом они предлагают новую модель обитания», — говорят собеседники.
Качественно улучшить ситуацию могут так называемые продюсеры городов, добавляет София Познанская. «Их задача — пересобрать экономическую модель населенного пункта за счет территориального планирования, сформировать бренд, привлечь инвестиции для создания новых рабочих мест и сообществ, поддержка низовых инициатив, организовать созвучную работу с правительством по осмысленной политике инвестирования в инфраструктуру, в том числе социальную», — объясняет она.
Юлия Зубарик считает, что единого рецепта перезапуска малых городов не существует. «Но, если говорить о каком-то общем подходе, то я считаю, что выживут только те малые города, где удастся спасти производство — сфера туризма спасет не больше 10-15% городов. Ведь в XX веке в Советском Союзе было создано 23% новых городов России, и все они формировались под конкретную индустриальную деятельность», — заключает она.
Текст: Мария Агафонова, Константин Крылов
Комментарии (0)