В России могут исчезнуть почти 130 малых городов. Почему? Как спасти их от вымирания?

В России могут исчезнуть 129 малых городов, согласно исследованию РАНХиГС, выдержки из которого опубликовали СМИ. В зону риска попали угольные, металлургические и лесопромышленные города на севере страны: Верхний Тагил (Свердловская область), Инта (Коми), Кемь и Медвежьегорск (Карелия), Оха (Сахалинская область). И некоторые населенные пункты в европейской части: Порхов (Псковская область), Заволжье (Нижегородская область), Нолинск (Кировская область), Трубчевск (Брянская область), Рошаль (Московская область), Торжок (Тверская область).

Авторы документа среди причин выделяют уменьшение числа рабочих мест, кризис промышленного производства, демографический спад, сокращение представителей малого и среднего бизнеса. За десять лет общая численность населения в 129 городах сократилась на 314 тысяч человек, но при этом данных по каждому населенному пункту в публикациях СМИ не приводят.

Для 106 малых городов уже готовят мастер-планы «по запуску инвестпроектов с развитием инфраструктуры», добавили в РАНХиГС, но не уточнили, каких.