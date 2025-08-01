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Дом Радио устраивает летний лагерь для взрослых

Кураторы по направлениям философии, кино, танца и медиации представят программу «для совместного замедления,спокойного изучения пространства вокруг, вглядывания в город, в себя и в другого».

Shutterstcok

16-17 и 23-24 августа, в течение двух уикендов, в Доме Радио на Невском, 62 запустят летний лагерь для взрослых. Вместе с кураторами-проводниками участники лагеря в течение одного дня будут гулять, слушать музыку, пробовать разные коллективные практики: от дневниковых записей и кинопрогулок до лекций под открытым небом и совместного чтения книг.

В зависимости от выбранной программы участники лагеря поделятся на четыре группы до 15 человек и проведут день в компании единомышленников, но также пересекутся с другими группами на общих мероприятиях.

«В рамках одного дня можно присоединиться только к одной программе. Если вам нравятся события разных программ, вы можете купить несколько билетов на разные дни», — уточняют в Доме Радио.

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