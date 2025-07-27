Кот из Ленобласти случайно уплыл в Балтийск, проведя неделю без еды и воды

Сотрудники порта под Калининграда спасли питомца, который семь дней просидел в грузовом контейнере без пищи и воды. Животное спряталось среди груза в порту Усть-Луга перед отплытием судна.
Сотрудники паромной линии отметили, что питомец выглядел домашним, не боялся людей и вел себя спокойно. Работники накормили и напоили питомца. Его решили назвать Мафиком, в честь платформ для контейнеров. Один из членов экипажа приютил кота у себя, но, если в Ленинградской области найдется хозяин путешественника, его отправят домой.
«В настоящее время коту оказывают необходимую помощь, кормят и обеспечивают водой», — говорится в сообщении паблика «ЧС — Калининград и область».
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