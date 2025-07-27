Кот из Ленобласти случайно уплыл в Балтийск, проведя неделю без еды и воды

Сотрудники паромной линии отметили, что питомец выглядел домашним, не боялся людей и вел себя спокойно. Работники накормили и напоили питомца. Его решили назвать Мафиком, в честь платформ для контейнеров. Один из членов экипажа приютил кота у себя, но, если в Ленинградской области найдется хозяин путешественника, его отправят домой.

«В настоящее время коту оказывают необходимую помощь, кормят и обеспечивают водой», — говорится в сообщении паблика «ЧС — Калининград и область».