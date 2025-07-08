Еще один протокол о пропаганде ЛГБТ* составили на «Подписные издания»

Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга, в Куйбышевский районный суд поступил новый административный протокол на книжный магазин «Подписные издания» по статье о пропаганде ЛГБТ*.

В ходе проверки из магазина изъяли, а потом передали в прокуратуру 43 образца литературы. Среди изъятых книг были произведения Сьюзен Зонтаг, Вальтера Беньямина, Нины Лакур, Ольги Птицевой, Микиты Франко, Оливии Лэнг и других авторов.

Специалисты РГПУ имени Герцена проводили экспертизу текстов на наличие в них пропаганды ЛГБТ. Из заключения стало ясно, что 37 из 43 книг «содержат психологические и лингвистические признаки пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, либо отказа от деторождения». Правоохранители считают, что книжный магазин знал о существующем в России законодательном запрете ЛГБТ-пропаганды, но игнорировал его. Кроме этого, правоохранители ссылаются на действие Верховного суда, который в 2023 году признал ЛГБТ экстремистской организацией.

*ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в России

Напомним, в конце мая 2025 года «Подписные издания» оштрафовали на 800 тысяч рублей после проверок силовиков. Такое решение по административному делу о пропаганде ЛГБТ* в отношении старейшего книжного магазина города принял Куйбышевский районный суд Петербурга.