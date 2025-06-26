Нормальное место переезжает из «Севкабель Порта»

Нормальное место появилось в 2022 году. Пространство объединило мастерские «Простые вещи», Арт-резиденцию благотворительной организации «Перспективы», анимационную студию «Да», инклюзивное кафе «Огурцы» и сеть магазинов «Спасибо!» при многолетней поддержке «Севкабель Порта». Три года в пространстве проходили фестивали и лекции, кинопоказы и вечеринки.

С начала июля Нормальное место в Севкабель Порту прекращает проводить мероприятия, чтобы подготовиться к переезду. С начала июля пространство прекратит проводить мероприятия, но туда по-прежнему можно зайти выпить кофе, посмотреть выставки художников Арт-резиденции Благотворительной организации «Перспективы», купить что-то особенное в магазине с «Простыми вещами». При этом Нормальных мест станет больше: на сайте проекта появится карта Нормальных мест — площадок, где работают по тем же принципам — открыто, доступно и по-настоящему вместе.

Арт-резиденция благотворительной организации «Перспективы» и инклюзивное производство «Простые вещи», которые все 3 года работали в Нормальном месте, продолжат свою жизнь на новых площадках. И каждая из них станет новым Нормальным местом. Сейчас оба проекта в поиске новых помещений.

Переезд пройдет при поддержке «Севкабель Порта» и будет занимать около двух месяцев. И в это время многие процессы придётся поставить на паузу, что особенно мощно ударит по производству «Простых вещей». Проект открывает сбор, чтобы покрыть 2 месяца простоя мастерских.

Поддержка нужна и Арт-резиденции благотворительной организации «Перспективы». Проекту предстоит в короткие сроки найти и оборудовать новое просторное помещение с доступной средой — такое, где смогут работать художники с инвалидностью, будет место для архива работ, выставок, встреч и событий, как это было в Севкабель Порту.