Скончалась актриса Валентина Талызина

«Театр Моссовета с глубочайшим прискорбием сообщает, что сегодня, 21 июня 2025 года, не стало народной артистки России Валентины Илларионовны Талызиной», — сообщили в Telegram-канале театра.

Валентина Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. В 1958 году окончила Государственный институт театрального искусства имени А. В. Луначарского (сегодня — Российский институт театрального искусства — ГИТИС), училась в мастерской Николая Петрова. С того же года служила в Государственном академическом театре имени Моссовета. Была удостоена орденов Почета, Дружбы, а также ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Редакция Собака.ru приносит соболезнования родным и близким Валентины Талызиной.