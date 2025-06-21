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Скончалась актриса Валентина Талызина

Народной артистке России было 90 лет.

Валентина Талызина в образе Вали в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!». 1975 год
Киностудия «Мосфильм». Творческое объединение телевизионных фильмов. 1975

Валентина Талызина в образе Вали в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!». 1975 год

«Театр Моссовета с глубочайшим прискорбием сообщает, что сегодня, 21 июня 2025 года, не стало народной артистки России Валентины Илларионовны Талызиной», — сообщили в Telegram-канале театра.

Валентина Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. В 1958 году окончила Государственный институт театрального искусства имени А. В. Луначарского (сегодня — Российский институт театрального искусства — ГИТИС), училась в мастерской Николая Петрова. С того же года служила в Государственном академическом театре имени Моссовета. Была удостоена орденов Почета, Дружбы, а также ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Редакция Собака.ru приносит соболезнования родным и близким Валентины Талызиной.

Фото: Киностудия «Мосфильм». Творческое объединение телевизионных фильмов. 1975

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