«Каждая дополнительная комната, каждый квадратный метр»: как рождаемость связана с… архитектурой? Рассказывают социологи!

Сегодня в Петербурге на одну женщину приходится примерно 1,2 ребенка — это почти в два раза меньше, чем нужно для простого воспроизводства населения. Это достаточно типичная ситуация для мегаполисов — в некоторых из них среднее число рождений на жительницу уже упало ниже 1,1. Ученые полагают, что одна из причин для этого кроется в том, как выглядят архитектура и рынок жилья в больших городах. Что об этом известно? Как именно квадратные метры влияют на количество детей? И может ли ситуация измениться? Разбираемся в материале Собака.ru.
В мире набирает обороты парадоксальный на первый взгляд процесс — крупные города все активнее притягивают людей, при этом сами они не могут обеспечить естественный прирост населения и даже его воспроизводство.
Так, коэффициент рождаемости в Петербурге в 2023 году составлял 1,26 ребенка на одну женщину (еще в 2018 году он находился на отметке 1,47). В Нью-Йорке 2021 года этот показатель ровнялся 1,55 (против 1,85 в 2009-м). В Барселоне, по некоторым данным, он уже находится вблизи 1. При этом даже в современных постиндустриальных обществах с низким уровнем детской смертности коэффициент рождаемости должен превышать 2, чтобы население естественным образом воспроизводилось.
Низкая рождаемость в городах имеет множество причин, объясняет Собака.ru социолог, исследовательница из Тель-Авивского университета Ника Костенко. «Известно, что в сельской местности всегда несколько больше детей, — говорит собеседница редакции. — Люди в городах, особенно крупных, более образованны, что также связано с относительно более низкой рождаемостью».
Однако ученые, разнообразные эксперты и журналисты все чаще говорят и еще об одном факторе — городском рынке недвижимости.
Глобальный тренд или ложная корреляция?
Вопрос о том, насколько особенности городской недвижимости могут влиять на деторождения, встал не вчера. Еще в 1970-е годы ученые на примере США и Колумбии замечали — чем больше у семьи жилище, тем охотнее она заводит ребенка. В 1990-е этот вывод подтвердили на примере Ирана — там женщины, живущие с партнерами в отдельных домах, в среднем чаще рожали детей.
Этот эффект можно было бы счесть ложной корреляций, говорит Елена Чурилова, старший научный сотрудник Международной лаборатории исследований населения и здоровья НИУ ВШЭ. «В крупных городах всегда рождаемость была ниже, чем в сельской местности, — поясняет она. — И причина тут не столько в том, что городское население живет в квартирах, а сельское в индивидуальных домах. Города привлекают людей целеустремленных, тех, кто хочет сделать карьеру. И такие люди ориентированы изначально на рождение меньшего числа детей. Жизнь в небольших населенных пунктах предполагает более размеренный образ жизни».
Однако более поздние исследования показывают: эффект жилья все же нельзя сбрасывать со счетов. Так, финские социологи еще в 2007 году писали, что жизнь в индивидуальном доме и квартире приводит к разной рождаемости. Этот эффект оставался заметен, даже когда исследователи учитывали при анализе данных социально-экономические показатели людей.
Более того, в 2012 году исследователь Хилл Кулу продемонстрировал, что на рождаемости сказывается не только разница в типе жилья — квартира или дом, — но и его площадь. То есть жители 40-метровых апартаментов с большей вероятностью обзаводятся детьми, нежели обители 25-метровой «однушки».
«Каждая дополнительная комната, — говорит Ника Костенко из Тель-Авивского университета, — каждый квадратный метр (есть и такие расчеты) жилплощади влияет на ситуацию в семьях и их готовность рожать детей».
Механизмы разные и интуитивно понятные
На первый взгляд связь между квадратными метрами и количеством детей предельно ясна — люди, желающие завести ребенка, естественно, хотят обеспечить его пространством. «Когда рождение происходит рационально, когда ребенок рассматривается как эмоциональное благо, а не как помощник в хозяйстве, естественно, у людей начинают возникать вопросы относительно своей готовности к такому шагу, — говорит социолог бюро "Гражданская инженерия" Петр Иванов. — Представители креативного класса из крупных городов задумываются, а куда они в своей 20-метровой квартире ребенка вообще денут».
Ника Костенко
Социолог Тель-Авивского университета:
Пространство — важный фактор. Исследования говорят, что если бедные люди вдруг получают в наследство больший дом или квартиру, то у них даже при сохранении низкого уровня дохода переезд повышает шанс на рождение еще одного ребенка.
Однако, судя по всему, дело здесь не только в физическом пространстве, но и в образе жизни современных горожан, в их экономическом положении и возможности планировать жизнь наперед. «Механизмы тут разные и интуитивно довольно понятные, — продолжает Ника Костенко. — В постиндустриальных обществах рожают самые бедные и самые обеспеченные. А вот низший средний класс, который как раз и составляет большинство населения, находится в ситуации постоянного стресса и прекарности, которые не слишком способствуют раздумьям о детях».
Так, итальянские исследователи еще в 2010-е годы показали, что намерение завести детей связано с уверенностью пары в своих жилищных условиях. В свою очередь австралийские ученые в 2021 году продемонстрировали: готовность к деторождению может зависеть не только от самого размера жилплощади, но и от динамики цен на недвижимость. Так, рост стоимости найма может повышать готовность домовладельцев к продолжению рода и снижать ее у тех, кто арендует дом или квартиру.
Острая жилищная проблема
Есть основания полагать, что квартирный вопрос может оказывать свое влияние и на склонность россиян к деторождению. «Жилищная проблема у нас стоит довольно остро, — говорит Елена Чурилова из НИУ ВШЭ, — в разных опросах именно ее называют как одно из препятствий для рождения ребенка».
На примере России этот вопрос еще необходимо исследовать, правда, вероятно, что влияние рынка недвижимости касается рождения второго и третьего ребенка. Как пишут социологи, рождение первенца для россиянок все еще остается «событием почти автоматическим».
«Скажем так, недоступность жилья в принципе может влиять [на готовность россиян обзаводиться вторыми и третьими детьми], — продолжает Елена Чурилова. — Большая семья предполагает большую жилплощадь с достаточным числом комнат. Попробуйте в Москве или Петербурге найти "трешку" за доступные деньги».
Елена Чурилова
Старший научный сотрудник Международной лаборатории исследований населения и здоровья НИУ ВШЭ:
В разных опросах жилищная проблема действительно называется как одно из препятствий для рождения ребенка или как причина откладывания рождения.
Все это происходит на фоне того, что глобально обеспеченность россиян жильем по сравнению с серединой XX века выросла — снизился процент живущих в коммунальных квартирах. «Тут важно понимать, что меняется не только геометрия пространства, меняются представления о том, какие ресурсы надо иметь, чтобы воспитывать ребенка. Людям важно, куда они поставят кроватку, где ребенок будет играть, пока родители работают, если у них удаленка», — подчеркивает Ника Костенко из Тель-Авивского университета.
Большой вопрос на будущее
Несмотря на то, что проблема исследуется уже полвека, эффективного и универсального решения мегаполисы мира пока не нашли. «Пока это эксперимент в действии», — констатирует социолог Петр Иванов, добавляя однако, что города за последние 150 лет уже не раз демонстрировали свою высокую адаптивность.
«Эта тема довольно много исследовалась в Японии, где проблема фертильности огромная, — говорит Ника Костенко. — Там было показано, что в тех префектурах, где есть программы помощи молодым семьям с более дешевой арендой жилья или более дешевой покупкой, значительно увеличивается брачность и рождаемость. Также помогают лотереи [для молодых супругов], в которых можно выиграть жилье, его положительное влияние также подтверждено и в Бразилии».
Вопрос того, как сделать российские города более дружественными для семейной жизни, также активно обсуждается, добавляет Петр Иванов. «Государство пытается вести политику, связанную с ограничением минимальной размерности жилья, — говорит он. — Идея того, что жилье должно вмещать в себя семейную пару с ребенком есть, другой вопрос, достигаем ли мы этого».
Собеседник редакции отмечает, что «идея семьецентричного города несколько противоречит концепции неолиберального мегаполиса», рассчитанного на высокую мобильность жителей, конкуренцию, съемное малогабаритное жилье и коливинги. «Современный глобальный город может какое-то время выживать и привлекать новых жителей за счет shoebox apartment (буквально "квартир-коробок" площадью 8–20 метров, — прим. Собака.ru) и коливингов, но, как мы видим, рано или поздно он встает перед проблемой самовоспроизводства. И она как-будто решается сменой самого подхода к экономике города и к глобальной системе расселения. Насколько человечество к этому готово — это открытый вопрос», — заключает Иванов.
