«Каждая дополнительная комната, каждый квадратный метр»: как рождаемость связана с… архитектурой? Рассказывают социологи!

В мире набирает обороты парадоксальный на первый взгляд процесс — крупные города все активнее притягивают людей, при этом сами они не могут обеспечить естественный прирост населения и даже его воспроизводство.

Так, коэффициент рождаемости в Петербурге в 2023 году составлял 1,26 ребенка на одну женщину (еще в 2018 году он находился на отметке 1,47). В Нью-Йорке 2021 года этот показатель ровнялся 1,55 (против 1,85 в 2009-м). В Барселоне, по некоторым данным, он уже находится вблизи 1. При этом даже в современных постиндустриальных обществах с низким уровнем детской смертности коэффициент рождаемости должен превышать 2, чтобы население естественным образом воспроизводилось.

Низкая рождаемость в городах имеет множество причин, объясняет Собака.ru социолог, исследовательница из Тель-Авивского университета Ника Костенко. «Известно, что в сельской местности всегда несколько больше детей, — говорит собеседница редакции. — Люди в городах, особенно крупных, более образованны, что также связано с относительно более низкой рождаемостью».

Однако ученые, разнообразные эксперты и журналисты все чаще говорят и еще об одном факторе — городском рынке недвижимости.