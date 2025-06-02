«Важнейшая книга для понимания того, как сегодня контроль над обществом осуществляется не путем подавления истины, а с помощью уничтожения [альтернативных] повествований», — так издательство Tlon анонсировало вышедшее в декабре 2024 года сочинение гонконгского философа Цзяньвэй Сюня.

Труд, получивший название «Гипнократия: Трамп, Маск и новая архитектура реальности», быстро стал феноменом, который стали обсуждать на больших конференциях о развитии демократии и современных обществ.

Однако в апреле 2024 года Сабина Минарди, главный редактор итальянского издания L'Espresso обнаружила, что никакого Цзяньвэй Сюня никогда не существовало. Во всяком случае, это не человек. После многочисленных попыток взять у философа интервью журналистка выяснила, что книга была составлена эссеистом Андреа Коламедичи, который генерировал текст с помощью искусственного интеллекта.

Открытие вызвало грандиозный скандал, особенно с учетом того, что в прошлом году в ЕС приняли закон, обязывающий маркировать контент, созданный с помощью ИИ. В интервью El Pais Коламедичи заявил, что целью создания этой мистификации было «создание философского эксперимента и художественного представления, призванного подчеркнуть риски и опасности использования искусственного интеллекта».

В итоге новости о раскрытии обмана привлекли к книге едва ли не больше внимания, чем предыдущий успех. Цзяньвэй Сюнь даже дал интервью в своем новом качестве «узла в сети взаимоотношений между человеческим и искусственным интеллектом». А в прессе начались дебаты о том, какой урок человечество должно извлечь из кейса «Гипнократии».