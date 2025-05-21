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«Подписные издания» оштрафовали на 800 тысяч рублей после проверок силовиков

Такое решение по административному делу о пропаганде ЛГБТ* в отношении старейшего книжного магазина города принял Куйбышевский районный суд Петербурга.

Михаил Вильчук / Собака.ru

Штраф по решению суда составил 800 тысяч рублей, пишет «Фонтанка».

Напомним, 10 апреля 2025 года в «Подписные издания» пришли с проверкой силовики.По некоторым данным, они искали литературу с упоминанием ЛГБТ*.

Как пишет «Фонтанка», у правоохранителей были вопросы о книгах издательства Ad Marginem. Изъяли несколько десятков книг, в том числе произведения Сьюзен Сонтаг, Оливии Лэнг, Вальтера Беньямина.

В «Подписных» для издания подтвердили, что проверка действительно проходила, отметив, что это первый подобный случай. 

Позже, 16 мая дело против «Подписных изданий» вернули в УМВД по решению суда. Мировой судья направил дело по подсудности в Куйбышевский районный суд. Там посчитали, что в поступивших из УМВД материалах есть недочеты.

*ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в России.

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