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Нормальное место отпразднует третий день рождения

На празднике, который пройдет 17 мая, ждут всех и предлагают много разных активностей: от мастер-классов и настольных игр, прогулок по виртуальной реальности, бережного дружеского дейтинга и клуба знакомств до выступления Хора «Дома Радио» и вечеринки от «Дороже Золота».

Предоставлено "Нормальным местом"
Предоставлено "Нормальным местом"

«Приходя на мероприятие, вы поддерживаете Нормальное место и социальные проекты в нем. Так вы внесете свой вклад в доступное образование, поможете уязвимым социальным группам и создадите пространство, где каждый может быть собой и быть нормальным», — рассказали в команде Нормального места.

В мероприятии также участвуют «Простые вещи», «Перспективы», хор «Дома Радио», Easy Ping Pong, Музей советских игровых автоматов, Клуб не/одиноких сердец, «PurPur», программа «Старшие»,  Спасибо!, Свалка, кафе «Огурцы», Французский институт в Санкт-Петербурге, Пироги и самоорганизация, ballz, Клуб и многие другие.

Третий день рождения Нормального места пройдет 17 мая (суббота) с 15:00 до 2:00 в «Севкабель Порту» (Нормальное место, Кожевенная, 34А). Необходима регистрация.

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