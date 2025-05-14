Не более 100 тысяч рублей в месяц — в сети пишут о новом ограничении на переводы для россиян. Это правда? А кого коснется?

Начиная с 15 мая, в России вступает в силу новое ограничение на денежные переводы — люди, попавшие в специальную базу ЦБ, не смогут отправлять себе и другим людям более 100 тысяч рублей в месяц. Что это значит? О какой базе речь? Можно ли туда попасть случайно? Отвечаем максимально коротко и понятно!
Что случилось?
«С завтрашнего дня ЦБ РФ вводит ограничение на переводы — не более 100 000₽» — сообщения такого содержания стали активно появляться днем 14 мая в телеграм-каналах, посвященных финансам.
Поводом для сообщения стал официальный релиз Центробанка. В нем говорится, что с 15 мая вступает в силу новый закон. По нему люди, которых финансовые власти признали дропперами, не смогут переводить больше 100 тысяч в месяц вне зависимости от того, будут они отправлять деньги на свои же собственные счета или на карты других людей.
Кто такие дропперы?
Если максимально просто — это подставные лица, прикрываясь которыми, мошенники получают или отправляют деньги. Как пишет в своем исследовании «Сбер», дропперов используют для трех основных операций.
- Во-первых, дропперов используют для обналичивания похищенных денег. Проще говоря, им переводят средства, которые они потом снимают в банкоматах или офисах банков.
- Во-вторых, такие люди участвуют в заметании следов. Они получают похищенные деньги на свой счет, а потом по цепочке передают дальше, чтобы правоохранителям было сложнее отыскать след украденного.
- В-третьих, дропперы могут работать как «заливщики» денег. То есть они получают от мошенников наличные и вносят их на свой счет, после чего, опять же, отправляют по преступной цепочке. Это нужно, чтобы сделать поиск похищенных денег еще более сложным.
У Центробанка есть специальная база данных, в которую вносится информация о людях, совершающих подозрительные операции. Соответственно, попадают туда и предполагаемые дропперы.
То есть это касается только соучастников мошенников?
Формально новые ограничения призваны усложнить жизнь только тем, кто помогает преступникам. Проблема в том, что дроппером можно стать неумышленно, о чем предупреждает и сам Центробанк.
Как писал в своем исследовании «Сбер», наиболее частой схемой для поиска таких невольных соучастников являются фейковые объявления о поиске работы. «При оформлении "сотруднику" предлагается выпустить банковскую карту для зачисления зарплаты, подключить к ней телефон "работодателя" и передать карту или реквизиты "бухгалтеру" для оформления, — пишут аналитики банка. — В результате банковская карта со всеми реквизитами доступа к ней оказывается у преступных организаторов схемы».
В Центробанке рекомендуют придерживаться следующих правил безопасности, чтобы не оказаться в числе дропперов:
- Не передавать оформленную на себя карту чужим людям.
- Не совершать и не принимать никаких переводов на свою карту по просьбе незнакомцев.
- Никому не давать доступ к своему банковскому приложению.
- Самостоятельно не отправлять назад ошибочно поступившие на вашу карту переводы. Вместо этого регулятор призывает обратиться в свой банк и сообщить ему о случайно пришедших деньгах.
Какой шанс попасть в базу по ошибке?
Как говорит в беседе с Собака.ru Юлия Загинайко, юрист корпоративной и арбитражной практики АБ «Качкин и Партнеры», реестр дропперов работает совсем недавно, поэтому говорить о том, насколько велик шанс оказаться там случайно, сейчас сложно.
«Механизм включения в такой реестр строго регламентирован, — говорит собеседница редакции. — В то же время полностью исключить риск ошибочного включения невозможно. Как и в любой крупной информационной системе, ложные срабатывания, к сожалению, возможны».
Юлия Загинайко
Юрист корпоративной и арбитражной практики АБ «Качкин и Партнеры»:
Мы ожидаем, что по мере накопления практики такие случаи будут единичными и смогут эффективно решаться.
По мнению адвоката Евгения Галлямова попасть под блокировку все же будет крайне непросто. «Финансовый потрет дроппера – карты в десятках банков, сотни переводов на разные суммы, регулярные снятия наличных в банкоматах, а главное – непрозрачный источник этих средств. Такой портрет заметно отличается от портрета законопослушного гражданина: получка от работодателя, а расходы по безналу на семейные и личные нужды», – полагает он.
Евгений Галлямов
Адвокат:
В зоне риска находятся граждане, которые используют для ведения бизнеса свои личные счета. Их теоретически еще можно спутать с такими подставными лицами за счет пестрого списка операций. Но обычным гражданам при стабильной работе системы ничего не грозит.
А как узнать не внесли ли меня в базу по ошибке?
База Центрального банка не находится в открытом доступе. Поэтому просто залезть на сайт ЦБ и вбить свою фамилию в поиске не получится. Скорее всего, человек ставший жертвой мошенников, поймет это по блокировке карты или банковского приложения.
С осени 2024 года банки, получающие информацию о том, что их клиент был добавлен в противомошенническую базу ЦБ, должны в течение двух часов внести эти данные в свои внутренние системы. Также у них есть право ограничить клиента в возможности распоряжаться средствами.
Однако банки делать этого не обязаны. Именно на тот случай, если потенциальный дроппер продолжает пользоваться всеми возможностями для снятия, внесения и перевода денег, и предусмотрен новый лимит в 100 тысяч за месяц, уточняют в ЦБ. «При таком ограничении гражданин, с одной стороны, сможет совершать жизненно важные переводы, а с другой — не будет заниматься выводом и обналичиванием похищенных денег».
Более того, ограничение не распространяется на переводы юридическим лицам. Кроме того, перевести деньги будет возможно через отделение банка, но для этого нужно будет прийти лично и показать паспорт.
А что делать, если меня все же внесли в базу?
Если человек необоснованно попал под подозрение как дроппер и столкнулся с блокировкой карты или ограничением на перевод денег, то он может обжаловать это решение. Как пишет в своем релизе ЦБ, для этого есть два пути:
- Во-первых, можно отправиться в офис любого из своих банков с соответствующим заявлением. Бумагу должны перенаправить в Центробанк не позднее следующего рабочего дня.
- Во-вторых, направить заявление в интернет-приемную самого ЦБ. Для этого, отмечается в сообщении регулятора, необходимо выбрать в теме обращения вкладку «Информационная безопасность» и соответствующий тип проблемы.
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