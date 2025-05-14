Не более 100 тысяч рублей в месяц — в сети пишут о новом ограничении на переводы для россиян. Это правда? А кого коснется?

То есть это касается только соучастников мошенников?

Формально новые ограничения призваны усложнить жизнь только тем, кто помогает преступникам. Проблема в том, что дроппером можно стать неумышленно, о чем предупреждает и сам Центробанк.

Как писал в своем исследовании «Сбер», наиболее частой схемой для поиска таких невольных соучастников являются фейковые объявления о поиске работы. «При оформлении "сотруднику" предлагается выпустить банковскую карту для зачисления зарплаты, подключить к ней телефон "работодателя" и передать карту или реквизиты "бухгалтеру" для оформления, — пишут аналитики банка. — В результате банковская карта со всеми реквизитами доступа к ней оказывается у преступных организаторов схемы».

В Центробанке рекомендуют придерживаться следующих правил безопасности, чтобы не оказаться в числе дропперов: