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В России хотят начать продавать алкоголь по биометрии

Ожидается, что это поможет ограничить продажу спиртного несовершеннолетним. С такой инициативой выступил заместитель министра торговли Роман Чекушов.

Joa Souza / Shutterstock.com

«Это позволило бы отсечь продажи товаров тем лицам, которые не имеют права на покупки, например, из-за возрастного ограничения. Биометрия вполне может являться альтернативным способом идентификации покупателей», — цитирует чиновника ТАСС.

Он также добавил, что если, в принципе, вводить возможность реализации товаров через единую биометрическую систему, это свидетельствовало бы о развитии новых технологий.

Ранее мы писали о том, что в Госдуме предложили запретить продажу алкоголя по выходным.

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