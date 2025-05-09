Новым Папой римским стал Роберт Фрэнсис Прево

Я возвещаю вам великую радость: у нас есть Папа! Преосвященнейший и достопочтеннейший господин Роберт Фрэнсис, кардинал Священной Римской Церкви Превост, который принял себе имя Лев XIV», — объявил кардинал-протодиакон Доминик Мамберти.

Новый понтифик был избран на второй день конклава. Католические журналисты называют его взгляды близкими к предыдущему Папе Франциску. Прево выступает за укрепление социальной роли Церкви, а также за помощь нуждающимся и мигрантам, расширение роли женщин в церковных структурах, внимание к охране окружающей среды.

Напомним, что Папа римский Франциск умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Причиной смерти стал инсульт и последующая сердечная недостаточность.