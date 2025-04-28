Путин объявил о перемирии в дни 80-летия Победы

«По решению Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Российской Федерации Владимира Путина, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы – с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая – российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия. Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру», — сказано в сообщении Кремля.

В сообщении говорится, что в случае нарушений перемирия украинской стороной российские военные нанесут «адекватный и эффективный ответ».

Напомним, что ранее Владимир Путин объявлял перемирие во время пасхи.