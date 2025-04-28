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Путин объявил о перемирии в дни 80-летия Победы

Президент России сообщил, что российская армия остановит боевые действия с 00:00 мск с 7 на 8 мая и до 00:00 с 10 на 11 мая. Перемирие объявлено в честь празднования 80-летия Победы.

miss.cabul / Shutterstock.com

«По решению Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Российской Федерации Владимира Путина, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы – с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая – российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия. Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру», — сказано в сообщении Кремля.

В сообщении говорится, что в случае нарушений перемирия украинской стороной российские военные нанесут «адекватный и эффективный ответ».

Напомним, что ранее Владимир Путин объявлял перемирие во время пасхи.

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