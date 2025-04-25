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Благотворительный проект «Анна помогает» устраивает день рождения

Праздник, который пройдет 21 мая, в поддержку выпускников детских домов и ребят с опыт сиротства по случаю своего шестого Дня рождения. В этот день покажут премьеру документального фильма об организации «Знаешь, так бывает», устроят благотворительный маркет, а также запустят сбор на открытие первой спешелти-кофейни транзитного трудоустройства в Гатчине.

Shutterstock.com

Команда «Анна помогает» с 2019 года занимается системной помощью выпускникам детских домов и ребятам с опытом сиротства из Петербурга и Ленинградской области. Одним из мероприятий в честь дня рождения станет премьерный кинопоказ документального фильма об организации «Знаешь, так бывает».

Фильм — результат двухлетней непрерывной работы московского режиссера из Антона Колбина и его команды. Просмотр этого фильма станет важным шагом к пониманию тех вызовов, с которыми сталкиваются выпускники детских домов и ребята с опытом сиротства.

Во время праздника также устроят благотворительный маркет с возможностью приобрести продукцию мастерских организации и интерактивный нетворкинг для гостей, фотовыставку «Берег», на которой представят работы участников летнего палаточного лагере «Берег» из числа выпускников детских домов и ребят с опытом сиротства, фуршет и живая музыка.

День рождения «Анна помогает» пройдет 21 мая на театрально-концертной площадке «Скороход» (Московский проспект, д.107, кор.5) с 15:00 до 21:00.

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