В России хотят ввести самозапрет на азартные игры

Реестр позволит гражданам добровольно вносить себя в срок от трех месяцев до пожизненного запрета. Также в реестр предлагалось автоматически включать лиц, имеющих подтвержденные задолженности по кредитам, штрафам и иным обязательным платежам с просрочкой более трех месяцев вплоть до погашения долга или восстановления нормального режима платежей. Об этом сообщают РИА «Новости».

«Идея создания реестра «Стопазарт» — важный шаг в защите граждан от рисков игровой зависимости и финансовых потерь», — рассказал изданию вице-спикера Госдумы Борис Чернышов.

Напомним, что в этом году для россиян уже заработала возможность установить самозапрет на кредиты, а в будущем и на оформление новых сим-карт.