18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

В России хотят ввести самозапрет на азартные игры

По мнению инициатора, это поможет снизить уровень лудомании и защитить семьи от необдуманных трат. Идею уже поддержала Федеральная налоговая служба.

eamesBot/shutterstock

Реестр позволит гражданам добровольно вносить себя в срок от трех месяцев до пожизненного запрета. Также в реестр предлагалось автоматически включать лиц, имеющих подтвержденные задолженности по кредитам, штрафам и иным обязательным платежам с просрочкой более трех месяцев вплоть до погашения долга или восстановления нормального режима платежей. Об этом сообщают РИА «Новости».

«Идея создания реестра «Стопазарт» — важный шаг в защите граждан от рисков игровой зависимости и финансовых потерь», — рассказал изданию вице-спикера Госдумы Борис Чернышов.

Напомним, что в этом году для россиян уже заработала возможность установить самозапрет на кредиты, а в будущем и на оформление новых сим-карт.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: