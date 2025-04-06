В Петербурге появилась табличка «Последнего адреса» в память о Мейерхольде

«В одном расстрельном списке с Всеволодом Мейерхольдом оказались знаменитый журналист Михаил Кольцов и второй директор МХАТА Яков Боярский, чей предшественник Михаил Аркадьев также был расстрелян двумя годами раньше. Всеволод Мейерхольд был реабилитирован в 1955 году, но подлинное место его захоронения в общей могиле на кладбище Донского монастыря стало известно только в 1987 году», — отмечается в сообщении представителей проекта.

В доме, где была установлена табличка, находилась служебная квартира, в которой Мейерхольд жил во время своих поездок в Ленинград. Именно здесь, 20 июня 1939 года, его арестовали по обвинению в «участии в троцкистском заговоре», а также в шпионаже на пользу английской и японской разведок. После нескольких месяцев допросов и пыток режиссёру был вынесен смертный приговор. Его расстреляли 2 февраля 1940 года.

В Петербурге первые таблички Последнего адреса» появились в 2015 году. Суммарно в городе было установлено порядка 434 стальных пластин с именами репрессированных, однако 79 из них были демонтированы.