Потомок Екатерины II откроет бизнес в Петербурге

Кроме того, в качестве дополнительных видов деятельности указаны еще 14 направлений: издание программных продуктов, производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, деятельность по их распространению, деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений, деятельность информационных агентств, а также рекламных агентств, деятельность в области фотографии и другое. Об этом сообщают РИА «Новости».

Как следует из документов, Калагеорги зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы в Санкт-Петербурге.

Калагеорги является прямым потомком Ивана Христофоровича Калагеорги — секунд-майора кирасирского полка имени князя Потемкина. Иван Калагеорги воспитывался вместе с великим князем Константином Павловичем Романовым. В 1794 году он женился на Елизавете Темкиной, которую считают дочерью императрицы Екатерины II и князя Григория Потемкина.