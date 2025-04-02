На Некрасова готовятся к официальному открытию квартиры-мастерской «Анны помогает»

«Квартира-мастерская — это не просто пространство, это место, где молодые взрослые и подростки с опытом сиротства могут найти поддержку, развивать свои навыки и активно участвовать в жизни сообщества. Мы стремимся создать атмосферу, где каждый сможет реализовать свои творческие идеи и внести свой вклад в общее дело», — рассказали в благотворительном фонде «Анна помогает».

На открытие гостей ждут креативный завтрак с лекцией на тему «Пары в искусстве», где расскажут, как совместное творчество вдохновляет и обогащает, керамические и художественные мастер- классы для тех, кто хочет попробовать себя в искусстве, быстрые знакомства, глобальная распродажа керамических, текстильных и вязаных вещей.

Все собранные средства пойдут на реализацию проектов для подростков с опытом сиротства и выпускников детских домов. Праздник пройдет 5 апреля 2025 года с 11.00 до 21.00 по адресу: улица Некрасова, 58/ улица Фонтанная, 3. Регистрация и билеты по ссылке.